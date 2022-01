Ralph Fiennes: "mi personaje es un tipo inglés que ya no existe"

El británico Ralph Fiennes encabeza el reparto de The King’s Man: La Primera Misión, precuela de la serie de espías del escritor y guionista Matthew Vaughn.El actor que se diera a conocer por La lista de Schindler y El paciente inglés atiende a este periódico para hablar del duque de Oxford, antiguo soldado convertido en pacifista que empieza a constituir una red secreta cuando está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. Un debutante, Harris Dickinson, interpreta a Conrad, su hijo, quien, en contra de los deseos del duque se alista en el ejército británico.

–Se dio a conocer por personajes en tiempos de guerra. Aquí, también.

–Aquí encarno a un aristócrata sin complejos, pero soy pacifista El público lo comprende en los primeros cinco minutos de la película por qué lo soy. Creo que no estoy revelando nada si digo que la relación clave es la que mantengo con mi hijo. Él desea demostrar su valía en el campo de batalla comportándose como un joven valiente pero yo estoy en contra de que se aliste. The King’sMan está lleno de los personajes que deciden en la guerra, el káiser Guillermo, el rey de Inglaterra, su primo el zar de Rusia y Rasputín.

–¿Cómo se forma esa red de inteligencia pionera que dibuja la película?

–Tengo una gran escena con Harris donde le digo que debe entender que el verdadero coraje no es sólo ir corriendo desde la trinchera. Es entender con quién estás luchando y cuáles son sus debilidades. Así comprendo a mi personaje: si realmente quieres salir victorioso y derrotar al enemigo meterte directo hacia una batalla para derrotarlo no siempre es el mejor camino. De hecho se revela que yo mismo he participado en guerras cuando era joven y me han condecorado por mi valentía, pero debido a esos años de milicia siento odio por la guerra. A medida que se desarrollan los acontecimientos en la historia voy a dejar de lado mis principios pacifistas para vencer a los malos.

"El duque es alguien a quien han educado de cierta forma y que encarna principios obligados: el coraje, honor, amabilidad y servicio a los demás"

–¿Qué vio en este proyecto que pone un poco patas arriba la Historia?

–Me gustó la tensión emocional complicada que hay entre mi hijo y yo. Al margen de los episodios históricos esta película abarca lo que llamaría los temas recurrentes de acción, de fantasía y humor gamberro que caracterizan las cintas de Kingsman, pero esta vez el tema central es todo el horror de la Gran Guerra.

–¿Yde dónde viene el duque de Oxford?

–Yo he conocido a personas como el duque de Oxford, cierto tipo inglés que ya no existe, con principios caballerescos de los que no presume. Los estadounidenses dirían que son de la “vieja escuela’, alguien muy anticuado, de película de otra época. El duque es alguien a quien han educado de cierta forma y que encarna principios obligados: el coraje, honor, amabilidad y servicio a los demás. Todo eso es un código de conducta aristocrática de siempre. Yo resumía diciendo es que Oxford es un hombre honesto. Muy decente.

–¿Qué ha aportado Harris al papel de su hijo?

–Vaya, tiene la suerte de ser atractivo, pero tiene demasiado pelo (risas). No, en serio, es genial. Conrad es el héroe clásico de ese período. Harris destila una bondad maravillosa y Conrad es un buen chico que quiere demostrar que es un soldado patriota. Harris tiene un espíritu, una apariencia física y una forma de ser que encajan. Nos ofrece la imagen de una juventud impecable y valiente.

"Me gusta hacer yo mismo las escenas de acción siempre que pueda. Y también cuando me lo permiten. Me enfado un poco cuando veo que traen a mi doble"

–Gemma Arterton es Polly ¿qué nos dice de esta compañera?

–Interpreta a mi ama de llaves, una figura materna para mi hijo, la mujer de la casa. Está a mi servicio, pero enseguida nos saca de dudas. . Dice lo que piensa y le dejo que se envalentone. También está Djimon Hounsou, mi compañero fundamental, un guardaespaldas y ayudante. Formamos un buen cuarteto Conrad, Djimon, Polly y yo.

–¿Ha participado en las escenas de acción que corresponden a su personaje?

–Por supuesto. Me podéis ver ahí. Me gusta hacer yo mismo las escenas de acción siempre que pueda. Y también cuando me lo permiten. Me enfado un poco cuando veo que traen a mi doble (risas). Pero tienen que hacerlo. Por ejemplo si salgo volando por una habitación ha de hacerlo un doble. Pero me gustaría ponerme a prueba así.

–Los actores de acción deben saber esgrima como una labor más.

–Aquí también intervengo con lucha de espadas. Pero también se verá que para ganar, hay que dejar de lado el juego limpio y caballeroso para derrotar a los malos. Forma parte también de los principios, que hay que romperlos de vez en cuando.