¿Es Risto Mejide el personaje más odiado de la televisión?

A Risto Mejide o lo quieres o lo odias. El hecho de que no exista término medio con el publicista catalán ha quedado contrastado el pasado fin de semana. El escritor continúa adelante con la ronda de presentaciones de su último libro, Dieciséis notas. La pasión oculta de Johann Sebastian Bach. En este caso la cita tenía lugar en Vigo, donde ha vivido en sus carnes una desagradable experiencia.

Nada más terminar el acto de presentación del libro, Risto ha sido increpado por dos personas que le han abucheado y han proferido insultos dirigidos a su persona y a su familia. La persecución al publicista ha durado unos minutos, desde el lugar de la presentación hasta el parking. Risto iba junto a un compañero que le sujetaba el paraguas, que ha sido testigo del acoso hacia el televisivo.

El presentador de Todo es mentira, acostumbrado a no callarse, ha optado por hacer oídos sordos y no contestar a las dos personas que le estaban insultando, un hombre y una mujer. Los insultos guardaban relación con su programa Todo es mentira y la cobertura que realizó durante la etapa de la pandemia. “Vete de aquí, que hay mucha gente despierta” y “Los 40.000 muertos de más, ¿los sacas en televisión?", han sido las primeras frases que han vertido sobre su persona.

No obstante, la situación se fue calentando, así como el ambiente de crispación. “Sinvergüenza, ojalá te mueras tú y tu familia. Has hecho mucho daño. No vengas a Galicia. Qué te pensabas, ¿qué te ibas a ir de rositas”, le han dicho.

Risto caminaba impasible bajo la lluvia de Vigo. De hecho, las únicas palabras que ha dirigido a estas personas ha sido un escueto: “Os estáis mojando”. Antes de montarse en el coche para abandonar el parking, el publicista ha tenido que escuchar más insultos del tipo: “Detrás de las cámaras son unos fanfarrones, después en la calle callados”, "Ahí va Risto Mejide, la tele que miente” o “Cínico, mentiroso y manipulador”.