Rosalía es sorprendida por Rauw Alejandro al subir a bailar 'Despechá' al escenario

Rosalía se encuentra inmersa en su gira por Estados Unidos con Motomami World Tour y en uno de sus últimos espectáculos, la cantante se vio sorprendida por su pareja. Rauw Alejandro no se lo pensó dos veces cuando Rosalía comenzó a cantar Despechá y salió al escenario a bailar con la artista. En ese momento Rosalía se gira y al verlo se sorprende tanto que para de cantar unos segundos y se abraza a él, regalando un momento muy tierno a los fans que acudieron al show en Inglewood, California.

. @RauwAlejandro ha sorprendido esta noche a @Rosalia en su concierto en Inglewood, California subiendo al escenario a bailar "DESPECHÁ". pic.twitter.com/LhXJyVWHZj — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 8, 2022

El vídeo de la pareja bailando sobre el escenario se ha convertido en toda una sensación en la redes sociales por la tierna reacción de Rosalía tras la inesperada salida de su pareja para acompañarla.

La pareja no duda en mostrar su amor en público aunque es la primera vez que están los dos en el escenario juntos en esta gira de Motomami World Tour. Los artistas se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras y no es raro ver a Rauw Alejandro en un concierto de Rosalía y viceversa aunque por el momento no se les había visto compartiendo escenario en las giras oficiales.

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas de moda y cuando suben contenido juntos a redes sociales es normal que se haga viral. Hace unos días el cantante puertorriqueño subió a Instagram un vídeo haciendo el trend (baile) de su última canción junto a unos amigos pero en el fondo, en segundo plano estaba Rosalía también. Cuando acaban la coreografía Rauw Alejandro se gira para bailar junto a su novia y el vídeo termina con un beso de los dos cantantes. Esta publicación de Instagram cuenta con más de un millón de likes.