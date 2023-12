El guiño de Sergio Reguilón a Marta Díaz tras su operación

Marta Díaz no guardará un buen recuerdo del año 2023. En el presente año ha finalizado su relación idílica con Sergio Reguilón y se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras esquiaba en Los Alpes. Dos duros contratiempos de los que tendrá que sobreponerse con el paso del tiempo. “Lo que iba a ser una viaje increíble, se ha convertido en una pesadilla”, decía la joven tras la aparatosa caída en la nieve.

La influencer anunciaba con tristeza que tendría que pasar por el quirófano para iniciar su proceso de recuperación. Una visita obligada para resetear su rodilla que ha transcurrido con éxito, tal y como ha avanzado en sus redes sociales. “Como sabéis, hace unos días tuve un accidente, me rompí el ligamento cruzado anterior y he tenido que pasar por quirófano. Pero por fin os puedo confirmar que la operación ha salido perfectamente, estoy ya en proceso de recuperación”, ha comenzado diciendo en su perfil de Instagram.

La creadora de contenido ha sido operada en la Clínica Cemtro por los doctores Pedro Guillén e Isabel Guillén. “Desde aquí dar las gracias de todo corazón al doctor Pedro Guillén, a Isabel Guillén y a todo su equipo de Clínica Cemtro, que no solo han hecho un trabajo excelente, sino que me han hecho sentir súper segura y arropada en todo momento, poder ponerme en sus manos ha sido una suerte. Os iré dando más novedades. Por ahora reposo y en unos días empezamos con la rehabilitación. Muchas gracias por los mensajes que he recibido durante estos días. Gracias de corazón”, ha expresado.

Su publicación ha recibido el cariño y el apoyo de sus seguidores, así como de rostros conocidos y compañeras de gremio. Pero el mensaje que más ha llamado la atención ha sido el de su ex, Sergio Reguilón. El futbolista del Manchester United, con el que mantiene una buena relación pese a que ya no están juntos, le ha dedicado un motivador "¡Vamos Marta!" para desearle toda la fuerza del mundo en su proceso de recuperación.