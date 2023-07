‘Thor’ y Elsa Pataky presumen de la bandera española

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se encuentran en España pasando unos días de vacaciones. El protagonista de Thor ha publicado un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram. La pareja junto a sus hijos están disfrutando de la costa ibicenca a bordo de un yate, La Juliana, en el que ambos presumen de la bandera española. “A little fun in the sun in Spain”, ha escrito el actor en las redes sociales.

La pareja de actores se lo está pasando en grande a tenor de las fotografías publicadas, en las que también aparecen sus hijos. La familia ha disfrutado de baños en alta mar, de buceo y alguna que otra actividad acuática.

Chris y Elsa, aunque tienen fijada su residencia en Australia, cada vez que pueden aprovechan para viajar a España, ya sea en modo vacaciones o por motivos laborales. La pareja, con tres hijos en común, llevan una vida estable y familiar en su impresionante mansión de Byron Bay, ubicada en plena naturaleza y con unas magníficas vistas al océano.

El matrimonio se conoció hace más de una década y ha implicado un enorme sacrificio para Elsa, que tuvo que dejar a un lado su carrera cinematográfica y su país, ya que ambos se instalaron en Australia donde conviven tranquilos y alejados de los focos.