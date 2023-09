Tiscar Espadas: "Dedicarme a la moda es un desarrollo natural"

Nacida en un entorno rodeado de artistas, los diferentes lenguajes plásticos formaron parte del lenguaje de Tíscar Espadas. Tras su paso por diferentes casas de moda en Madrid y Copenhague, la diseñadora de Úbeda fundó su propio estudio en 2019. Sus colecciones han sido presentadas en diferentes semanas de la moda como las de Londres, Milán, Tokio o Madrid y sus piezas se pueden encontrar en una selecta lista de tiendas, principalmente en Asia. La autenticidad española, el ojo artesano para el detalle y la libertad para vestir caracterizan la firma. Tras ganar el premio Allianz EGO Confidence in Fashion el pasado febrero, Tíscar Espadas presentaba hace unos días en la pasarela Allianz EGO su nueva colección Capítulo V en su búsqueda por combinar formas renovadoras con el arte de la artesanía. Desfiló en la pasarela madrileña como candidata al Mercedes-Benz Fashion Talent que ganó la emergente Emeerree.

–¿Cuándo supo que se dedicaría a la moda?

–No fue un momento, sino que ha sido algo que se ha ido desarrollando de forma natural. Yo nací en un entorno donde he crecido con dos abuelas que cosían. He estado con ellas trabajando y aprendiendo de la parte manual de este trabajo, y luego también me he movido en un entorno bastante artístico. Dos factores para que haya sido curiosa en ciertos aspectos y me fuera descubriendo.

–¿Cómo fue el camino?

–Pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo pero, sobre todo, con mucha creencia de que al final siempre estás aprendiendo. Estudié y realicé prácticas con otros diseñadores nacionales e internacionales, como en Copenhague. Luego, decidí hacer un máster en el Royal College de Londres, todo un experimento para descubrir cuál era mi lenguaje. A partir del proyecto final de máster ya surgió una gran oportunidad, ya que me contactaron compradores de Japón y esa primera colección empezó a venderse allí.

–¿Qué supuso ganar el premio Allianz?

–Ganar el premio Allianz Ego Confidence in Fashion nos ha ayudado a dar más visibilidad nacional a la marca y mostrar que estamos aquí. Además, recibir el premio ha supuesto un reconocimiento a un proyecto en el que siempre hemos creído.

–¿Cuál es el ADN de su marca ?

–Nace de crear piezas que son únicas. Desde el patronaje, la elección de tejido, hasta la forma de elección de la silueta. Siempre buscando piezas que perduren en el tiempo, que la calidad de los tejidos tenga durabilidad, que la versatilidad del patrón haga que puedas vestirlo de diferentes formas, o cada persona lo interprete de una forma.

–¿Cómo fue el desfile en Madrid?

–Se siente mucha satisfacción y orgullo, y no solo de ti misma, sino también de tu equipo. El que hayan hecho posible que todo haya salido bien y sentir a un equipo que me ha ayudado y apoyado. La verdad es que estoy muy contenta.

-Y optaba al premio al Mercedes Benz Fashion Talent ¿Que habría supuesto?

-Ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent habría supuesto el reconocimiento de que la colección que hemos mostrado ha gustado. Se habría premiado el trabajo que expusimos y eso habría sido una gran satisfacción.

-Es importante la visibilidad internacional.

-Por supuesto. La visibilidad siempre es importante. Al ser una empresa pequeña, sería una muy muy buena oportunidad.

-¿Cómo ves su marca en 10 años y cómo le gustaría verla?

-Tampoco aspiro a nada grande: tener nuestro taller y nuestro equipo, y poder hacer que la marca siga funcionando. Crear y hacer emocionar a la gente con lo que hacemos.

-¿Dónde pueden adquirir las personas interesadas sus prendas?

-La mayoría de nuestras tiendas físicas se encuentran en Asia, en Japón y en varios puntos de Taiwán. A nivel europeo vendemos, sobre todo, online. Tenemos nuestra página web, donde se pueden ver todas las colecciones, porque todas las colecciones forman parte de una.