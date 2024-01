La actriz de ‘La que avecina’ que malvive en un banco de la calle en Marbella

La actriz Mónica Cervera no pasa por uno de sus mejores momentos. La intérprete, conocida por ser la hermana de Amador en varios episodios de La que se avecina, vive en un banco de la calle de su ciudad natal, Marbella. En el cine destacó por dar vida a Lourdes en la película de Álex de la Iglesia, Crimen Ferpecto, por la que fue nominada a los Premios Goya.

El drama de la actriz Mónica Cervera: de la alfombra roja a la indigencia https://t.co/Qcon7FUPXl — Revista SEMANA (@semana_revista) January 3, 2024

Todos esos éxitos en la televisión y en el cine quedan ahora muy lejos. La actriz marbellí ha concedido una entrevista a la revista Semana, donde cuenta sus lamentables condiciones de vida. Mónica Cervera, a sus 48 años, vive en la indigencia y alejada de las pantallas. En su perfil de Instagram se puede observar fotos de Mónica en el parque donde vive a la intemperie.

La actriz atraviesa un importante bache personal y profesional, pero asegura que no necesita “nada de nadie” y que no entra en sus planes retomar su carrera en el mundo de la interpretación. “No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado”, ha reconocido.

Mónica Cervera vive en la calle por decisión propia. La actriz, que cuenta con familiares en Marbella, ha preferido optar por este modo de vida. Ella ha declinado las proposiciones familiares y pide respeto para su decisión. “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir”, ha reseñado. Lo cierto es que sus últimas imágenes hablan por sí solas y muestran a la actriz muy deteriorada.