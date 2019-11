Álex González ya piensa en formar una familia

Álex González fue uno de los invitados vip a la fiesta por el 150 aniversario de Moët Imperial, el champán más famoso de la firma Möet Chandon. El actor contó que le encanta brindar con esta bebida y que ya está pensando en las próximas navidades. Tampoco eludió hablar por primera vez de su novia, la diseñadora Blanca Rodríguez, con la que sale desde el pasado verano y, a sus 39 años, confesó que "ojalá" que el proyecto de formar una familia lo pueda materializar pronto.

"Me encantan las navidades aunque tienen algo de melancólico. Es tiempo para estar con la familia y amigos. Este año ya he empezado una lista con los miembros de mi familia y amigos para hacer los regalos aunque al final me pillará el toro como siempre. En mi familia, el amigo invisible los hacemos la noche de 24 de diciembre cuando nos juntamos 26 de familia", explicó el intérprete, quien también desveló qué proyectos profesionales le esperan con la llegada del nuevo año. "En enero voy a empezar a grabar una serie para Amazon y también estoy pendiente del estreno de la segunda temporada de Vivir sin permiso que, probablemente, también sea en enero", explicó.

Por primera vez Álex no evitó hablar de su pareja, con quien celebrará las próximas fiestas. "Soy muy pudoroso con la vida personal. Me enamora de ella todo, es una bellísima persona por fuera pero más por dentro", confesó al ser preguntada sobre qué le había enamorado de su chica.

Además, aseguró que había hablado con Hiba Abouk, su compañera de reparto en la serie El Príncipe para darle la enhorabuena por su embarazo, y al bromear sobre quién será el siguiente en convertirse en padre, dijo: "Seguramente. Ojalá".