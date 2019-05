La eterna novia de América ha hecho viral unas imágenes suyas en las que posa en topless. A sus 50 años, Jennifer Aniston luce un tipo envidiable que ha querido compartir con sus seguidores. Las imágenes se han publicado acompañadas de un mensaje reivindicativo. "Pienso que nuestros cuerpos son bonitos y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor", declaró.

Con este mensaje profundo la actriz hace un guiño a la belleza, ese don natural que no desaparece con el paso de los años y del que se puede presumir sin tener en cuenta la edad que se tenga. Sus declaraciones son un extracto de la entrevista que ha concedido a la revista Harper’s Bazaar. En dicha imagen la actriz se cubre el pecho con el brazo. La revista desde su cuenta oficial la ha compartido y ya atesora más de 67.000 me gusta. Y subiendo.

Su posado en topless con mensaje reivindicativo ha coincido, casualidad o no, con los rumores que le acercan de nuevo a Brad Pitt, con quien formó una de las parejas más famosas de Hollywood y del que se separó en el 2005. 14 años después la mecha del amor podría seguir viva entre los dos. Ya cuando se divorció Brad Pitt de Angelina Jolie en 2016 muchas voces apuntaban a que el actor no habría olvidado a Jennifer Aniston. Rumores que se acentuaron cuando el pasado año la actriz de Friends anunciaba la ruptura con Justin Theroux.

Con todas estas cartas sobre la mesa, los primeros indicios sobre la posible reconciliación llegaron el pasado verano. Aniston aprovechó que se encontraba de rodaje en Milán para visitar la villa italiana de George Clooney, lugar donde pasaba unos días de vacaciones Pitt. Hasta el momento esas especulaciones no han llegado a buen puerto. Muchos de sus seguidores ya sueñan con que la pareja vuelva a unir sus caminos, pero de momento los protagonistas ni afirman ni desmienten el romance. Recientemente, a la pregunta de un paparazzi al respecto, Pitt respondía entre risas: "¡Oh, Dios mío!" El actor no quiso entrar en el juego y restó importancia al asunto.

Jennifer Aniston cumplió el pasado mes de febrero 50 años. Ha alcanzado la cifra redonda en un gran momento como ella misma reconoció a la revista US Today. "No me da miedo envejecer, con los años me encuentro más cómoda en mi propia piel", aseguró. La actriz vive enfocada en el trabajo y sus amigos. "No creo que la vida se detenga después de los 50", aseguró. Aunque eso resulta rebatible viendo su espectacular posado en topless.