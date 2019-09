Archie de Sussex enamora en su debut ante las cámaras

Desde que nació, el pasado 6 de mayo, apenas se habían publicado imágenes del primogénito de Enrique y Meghan. Tan solo las de su presentación oficial, a los pocos días de su nacimiento, y las de su bautizo . Se sabía que el pequeño había acompañado a sus padres a Sudáfrica, pero hasta ahora no había imágenes que lo corroboraran. Con esta sesión se confirma su presencia y se puede ver al niño por vez primera en una actitud más cercana y natural comprobando el gran parecido físico que guarda con su padre.

No podía haber tenido mejor debut ante las cámaras. Archie , el hijo de los duques de Sussex, se ha convertido en el protagonista de la visita oficial de sus padres a África . El miércoles el príncipe Enrique y Meghan le han llevado a su primer acto oficial , con tan sólo cuatro meses. El pequeño, que cumple cinco el 6 de octubre, acompañó a los duques de Sussex en su visita al arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984. Archie Harrison Mountbatten-Windsor se metió a todos en el bolsillo con sus constantes risas y su carácter tranquilo.

El pequeño Archie, un calco de papá

Archie no puede parecerse más físicamente a su padre. De ojos grandes y pelo rojizo, el pequeño es un calco del príncipe Enrique a su edad. De momento, no hay nada en su aspecto que recuerde a Meghan, pero ya se sabe que los bebés tan pequeños cambian muchísimo y en unos meses podría verse más parecido a su mamá. Sí es verdad que el hijo de los duques de Sussex se ha mostrado encantado con las cámaras en su primer acto público, a las que no dejó de sonreír, e incluso soltó alguna que otra carcajada demostrando que se lo estaba pasando bien.