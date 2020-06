Belén Esteban responde a la oferta de trabajo de Carlos Herrera

No se esperaba Belén Esteban que la discusión con Jorge Javier Vázquez en el último Sábado Deluxe a cuentas de la gestión del gobierno ante la pademia le iba a traer una oferta de trabajo de la COPE. Belén regresaba físicamente a los estudios de Telecinco después del confinamiento. Su diabetes le convirtió en persona de riesgo y por eso apenas había salido de casa en los tres meses anteriores. Y cuando el sábado se sentó como invitada en el programa de crónica rosa, la colaboradora lo hizo dispuesta a hablar sin morderse la lengua.

En el programa Herrera en COPE que Carlos Herrera presenta en la radio se debatió sobre este rifirrafe, como en otras tantas tertulias. Una oyente le hacía la pregunta del millón a Herrera: "¿ficharía a Belén Esteban para su programa?" El presentador sorprendía tanto a los oyentes como a sus propios compañeros con su respuesta: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi".

Este martes Belén respondió, esta vez en Sálvame, al locutor e incluso le quiso aclarar la realidad de su contrato. "Lo primero un beso, Carlos. Yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía", le contestó. "Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho", añadía con una clara pullita a Jorge Javier y a Kiko Matamoros por criticarla por su análisis de la crisis del coronavirus.