Beltrán Lozano, un modelo en la corte de Felipe VI

El Rey Felipe VI tiene dos primos que han hecho sus pinitos en el mundo de la moda; se trata de Beltrán Lozano y del maduro debutante Pablo de Grecia. Aunque para éste último es más reciente, Beltrán Lozano ya lleva algunos años subido a as pasarelas de medio mundo. Primo lejano de Don Felipe, es hijo de Margarita Maldonado y Borbón Dos Sicilias y del reputado ganadero Pedro Loano Murube. Es decir, nieto de María Margarita de Borbón y Lubomirska, que al mismo tiempo es la prima hermana de la abuela del actual soberano español. Los especialistas en moda ya conocían su nombre, pero su aparición junto a Victoria Federica, hija de la infanta Elena, en la boda de los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, lo puso definitivamente en el punto de mira. Además, apareció en la famosa foto difundida en Instagram de la puesta de largo de Victoria Federica, al lado de un cerdito vietnamita.

"El primer Borbón que se sube a la pasarela"; "El primo de Felipe VI que desea reinar en las pasarelas". Son algunos de los titulares que se han escrito sobre Beltrán Lozano cuando empezó a hacerse un hueco en el mundo de la moda.

"Soy muy monárquico, osea, muy español. Tenemos un gran Rey", afirma Beltrán

Nacido en Sevilla el año 1993, mide 1.90 y estudió Marketing y Gestión Comercial. Él le quita hierro al hecho de ser familiar del Rey, a pesar de declararse más monárquico que el monarca: "Algún día me gustaría estudiar la historia de mi familia. Llego hasta mi abuela. Soy muy monárquico, osea, muy español. Debemos estar orgullosos porque tenemos un gran Rey". Es por este tipo de comentarios que no sorprende que sea uno de los mejores amigos de Victoria Federica y pertenezca a su pandilla habitual.

Ojos claros, pelo ondulado y sonrisa perfecta. Y un dato importante para interesadas: está soltero, y sin compromiso. Con estas credenciales no extraña que se haya dedicado a la moda. Es el tercero de tres hermanos y ha pasado por diversos centros formativos, desde el prestigioso internado The Elms, en Inglaterra, al Highland de Sevilla, un conocido colegio privado de la capital andaluza.

Él mismo, en una entrevista con la revista Vanity Fair, explicó cómo fue su entrada en esta industria de las pasarelas, los influencers y las redes sociales, todo en uno, porque al parecer sus amigos le animaron. "Un día, dando un paseo por el barrio del Palacio Real, pasé frente a las oficinas de Francina (conocida agencia de representación para la que actualmente trabaja). No estaba en mi lista de agencias. Aun así, entré, me presenté y me contrataron", cuenta el joven, de 26 años.

Hizo un reportaje poco después de que debutara para Custo Barcelona en las páginas de esta publicación y la lluvia de ofertas se convirtió casi en tormenta. Así fue como acabó trabajando para firmas de primera línea como Pedro del Hierro y Stradivarius. En la actualidad marcas como Massimo Dutti, Rolex o Bottega Veneta se lo rifan. Además, ya ha paseado palmito por la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y se ha convertido en uno de los solteros de oro del panorama nacional.Lozano cuida mucho su imagen en Instagram, y eso es lo que le ha permitido seguir llamando la atención de los cazadores de belleza.

Los más cercanos a él no creen que su parentesco real sea la razón de su éxito, aunque es cierto que tiene que algo tiene que ayudar que todos los medios en los que ha aparecido nombren dicha ascendencia genética. Eso sí, en la referida entrevista que concedió a Vanity Fair confesó darle muy poca relevancia a ese detalle. Pese a todo, él sabe perfectamente quién es y de dónde procede su apellido.

Sin pareja conocida, Beltrán sigue una vida en relativo anonimato y se ha convertido en uno de esos acólitos de la Familia Real que llama la atención a los medios. En este caso, sus ojos claros y su cuerpo de infarto han ayudado bastante. Beltrán es la prueba de que los Borbón pueden ocupar otro trono: el de la moda.