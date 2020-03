Ana de Armas está con Ben Affleck en Cuba

Ana de Armas se está convirtiendo en los últimos meses en una de las actrices más seguidas en Estados Unidos tras su debut hace unas semanas en los Globos de Oro. Si primero se rumoreó sobre una posible relación con Bradley Cooper tras dejarse ver juntos en un evento, en las últimas horas la recordada actriz de El Internado ha aparecido con otro conocido actor: Ben Affeck. Ambos están rodando una película, un thriller erórico titulado Deep Water y, en un descanso del trabajo, se han escapado juntos a La Habana, donde Ana, quien nació allí, ha ejercido de anfitriona con Affleck mostrándole los atractivos turísticos y gastronómicos de Cuba.

La imágenes de la ¿pareja? paseando juntos, pese a no implicar nada, han causado gran revuelo en las redes sociales, que no han desaprovechado la ocasión para comentarlas. Ana y Ben incluso han subido a sus perfiles una foto en la que ambos posan junto a un cocinero de la ciudad. Al parecer, durante una cena estos días de vacaciones en el restaurante La Corte del Príncipe de La Habana, no tuvieron reparo en fotografiarse con el personal de este establecimiento.

Mientras Ana de Armas se está labrando poco a poco una trayectoria en Hollywood, el actor estadounidense acaba de retomar su carrera profesional después de vivir unos meses muy difíciles en el ámbito personal debido a sus adicciones y posterior rehabilitación. Si hay algo más entre ellos, o no, sólo el tiempo lo dirá.