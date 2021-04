Al poner su nombre en Google aparecen más de 16 millones de resultados y es que todo lo que dice y hace Blanca Suárez es noticia y, en ocasiones, recibe críticas de personas a las que no conoce. La actriz es la protagonista del número de mayo de la revista Cosmopolitan, en la que posa en bikini y expone sus opiniones y proyectos. "El problema de exponerte tanto está condicionado por cuánto te inquieta la opinión que van a tener de ti los demás. No es sólo cómo de a gusto me siento conmigo misma, sino cómo está educado el ojo del que mira", confiesa.

Blanca asegura que intenta separar lo que es la interpretación del físico y que para ella crecer a nivel personal es esencial. "El trabajo va y viene, pero pase lo que pase en tu vida la única persona que va a estar siempre contigo eres tú. Si tú no estás bien en tu piel, todo se tambalea", asegura.

Tras este duro año y aunque tiene multitud de proyectos profesionales, no sólo en el cine y la televisión sino también con marcas de belleza y moda, ha decidido bajar el ritmo: "Me he dado cuenta de que vivía inmersa en un ritmo que no sé si es sostenible y he bajado las revoluciones. También he reflexionado sobre lo que realmente necesito, en qué momento estoy. Y he visto que si quieres tener calidad de vida, no puedes dedicarte sólo al trabajo", sostiene.