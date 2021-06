Con el lema 'Vivir es urgente' estampado en su parte frontal, Correos y varias organizaciones han presentado el proyecto solidario 'La camiseta de Pau', un homenaje textil y emocional al líder de Jarabe de Palo, fallecido a causa del cáncer hace este 9 de junio justo un año.

"Cuando me contaron la historia, hubo algo que a toda la familia nos gustó mucho: que uno de los objetivos era transmitir ese mensaje que nos dejó Pau sobre su actitud ante la vida", destaca Marc Donés, hermano del artista, quien diseñó esa prenda en uno de sus conciertos. La idea de rescatarla como motor de un proyecto solidario nació en un patio de butacas tras la proyección del documental Eso que tú me das, en el que el músico narró con gran entereza sus últimos días.

En la iniciativa han participado de forma desinteresada una veintena de famosos, como los músicos Luz Casal, Kiko Veneno, Estopa, Manolo García, Antonio Orozco, Dani Martín, Coque Malla, Jorge Drexler y El Langui, los actores Dani Rovira y Toni Acosta, los deportistas Pau Gasol y Ricky Rubio, el cocinero Karlos Arguiñano y los presentadores Jordi Évole y Andreu Buenafuente, entre otros.

Los ingresos por la venta de la camiseta, que está a la venta de forma exclusiva en Correos Market, permitirá impulsar las líneas de investigación del Instituto Oncológico Vall d’Hebron, donde Donés fue tratado de cáncer de colon. "Es algo en lo que Pau comenzó con su organización Jarabe contra el cáncer y será una manera de continuar con ello", destaca su hermano.