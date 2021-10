Sabemos los motivos por que Carolina de Mónaco no se divorcia

La separación de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover es un hecho desde hace más de una década. Desde 2009, la hermana de Alberto de Mónaco no hace vida en común con su todavía marido, pero no le conviene formalizar ningún divorcio para no perder el título de Alteza Real que ostenta gracias a su matrimonio con él. El príncipe, por su parte, parece que a sus 67 años de edad ha iniciado una relación sentimental con una española, Claudia Stilianopoulos, quien para más señas es hija de Pitita Ridruejo. La conocida socialité y escritora, famosa por las apariciones marianas que experimentó a finales de los 80, falleció en mayo de 2019.

La Casa de Hannover ya no reina en Alemania, pero en el mundo de la realeza sigue teniendo un peso muy importante como una de las más antiguas de Europa. De hecho, la boda de Carolina con el jefe de la Casa Hannover supuso un gran salto cuantitativo para los Grimaldi, que por el contrario nunca han disfrutado de una consideración semejante en los círculos de la realeza. Como hija de Raniero III y hermana de Alberto II, la princesa Carolina debería ser tratada como Su Alteza Serenísima. El de Alteza Real, por contra, se traduce en la práctica en su asistencia a grandes citas de la realeza europea a las que no habría sido invitada como hermana de Alberto de Mónaco.

En 2014, por ejemplo, Carolina asistió como princesa de Hannover a la boda de los entonces príncipes de Asturias, mientras que hace solo unas semanas coincidió con la Reina Sofía, prima de Ernesto de Hannover, en el funeral de Estado de la princesa de Marie de Liechtenstein.

Como princesa consorte de Hannover, la princesa Carolina se encuentra además en una mejor situación para interceder en los conflictos familiares y velar por los intereses de la hija que tiene en común con Ernesto, la princesa Alexandra. La revista alemana Bunte publicó en una ocasión que Carolina había estado detrás de la operación que le arrebató a Ernesto de Hannover la presidencia de la fundación que gestiona las propiedades de los Hannover para cedérsela a su hijo mayor, el príncipe heredero Ernesto Augusto Jr., quien no se habla con su padre pero hasta ahora ha demostrado ser bastante más responsable que él en la gestión del patrimonio familiar.

Ernesto de Hannover ha sido noticia en los últimos años por su fama de juerguista, sus problemas de adicción al alcohol y altercados con la prensa. El pasado marzo fue condenado por el Tribunal Regional de Wels a diez meses de cárcel, donde no llegó a ingresar con la condición de no beber alcohol y no residir en su cabaña de Austria después de varios incidentes de resistencia a la policía, con lesiones, amenazas e intimidación.

Hannover tiene dos hijos fruto de su primer matrimonio con Chantal Hochuli, y una hija fruto del segundo con Carolina. Tras el cese de su convivencia con la princesa monegasca, con la que se casó en 1999, el alemán ha tenido otras parejas, como la condesa Maria Madalena Bensaude.

Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridrugejo y Mike Stilianopoulos, antiguo embajador de Filipinas en Madrid y Londres, es escultora y pintora y tiene 41 años. La nueva pareja se conoció en Ibiza y, aunque desde su entorno se advierte que "es pronto para hablar de noviazgo", el príncipe ha recuperado la sonrisa junto la española.

Igual que Chantal Hochuli, quien al divorciarse perdió el título de princesa de Hannover, Claudia podría arrebatárselo ahora a la princesa Carolina, como especula la prensa europea.