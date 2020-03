Cinco Jotas celebra estos días en Nueva York su segundo 'GastroTour'

Cinco Jotas, la marca de jamón de Jabugo, organiza en Nueva York su segunda edición GastroTour tras la celebrada en Londres en 2018, una ruta gastronómica por Nueva York que cuenta con la colaboración de once prestigiosos chefs de Manhattan.

Estos cocineros han elaborado cada uno una creación con jamón de bellota cien por cien ibérico a fin de demostrar la versatilidad de este producto icónico de la gastronomía española. Entre ellos figuran Gabriel Kreuther (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times); Daniel Boulud, (dos estrellas Michelin y tres estrellas New York Times); Zach Watkins, del restaurante Toro (dos estrellas New York Times); el chef madrileño Nicolás López, del restaurante Little Spain, propiedad de José Andrés (Best New York Opening 2019 por el New York Times), y David Bouley, del Boutley at Home (una estrella Michelin y tres estrellas New York Times).

La aventura culinaria por Manhattan está disponible desde este lunes hasta el 22 de marzo y apuesta por una nueva forma de descubrir diferentes recetas de alta cocina. Algunos chefs se han decantado por la combinación de pescados o mariscos con jamón en su receta, como Andy Nusser y Tyler Sorce, que han elaborado carabinero con espárragos blancos y jamón Cinco Jotas, y Zach Watkins, quien ha preparado bacalao de macao con jamón Cinco Jotas. Otros se han decantado por la pasta como protagonista, como Daniel Boulud, quien propone un plato de agnolotti de alcachofas con tomates confitados, brócoli y emulsión de jamón, o Brian Arruda, cuya sugerencia es tortellini de Ricotta con jamón.