Feijóo mete a Felipe González en campaña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió este martes que con el ex presidente del Gobierno Felipe González "no hubiera pasado lo que está pasando en España" con el actual, Pedro Sánchez. Lo dijo en un mitin del PP en Cornellá (Barcelona) con el candidato popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. "Con Felipe González no mandarían los separatistas en España; con Felipe González no se hubiese pactado con los separatistas en los ayuntamientos catalanes; con Felipe González se hubiese hecho una España igual para todos. Porque es lo que era el PSOE antes y que ha dejado de serlo", afirmó.

Por eso dijo que no hay diferencias entre el independentismo y los socialistas "porque el PSOE se ha borrado de partido de Estado", y reiteró que el interés de Sánchez es mantenerse en La Moncloa, por lo que, a su juicio, le da igual perder que ganar.

Feijóo centró su mitin en reivindicar que el PP gobierna en la mayoría de comunidades y auguró que la mayoría absoluta que han logrado en Andalucía tras años de gobiernos socialistas "algún día ocurrirá también en Cataluña".

Puso como ejemplo Badalona (Barcelona), donde el PP recuperó la Alcaldía con Xavier García Albiol: "En Badalona votaron distinto y obtienen una política distinta, porque en Badalona querían que las cosas cambiaran, votaron a un partido que las iba a cambiar y las cambió". Por eso pidió votar al PP en Cataluña ante Junts, ERC y el PSC, que consideró que defienden lo mismo y que forman parte del pasado: "No hay que elegir entre las distintas combinaciones de ERC, Puigdemont y Sánchez. ¿Sabéis por qué? Porque no lleva a ninguna parte ese camino".

"Si gana Illa, decidirá Sánchez; si gana Puigdemont, tendrá que contar con Illa, y si gana ERC, tendrá que contar con Puigdemont e Illa. Al final Illa, Puigdemont y ERC son lo mismo", avisó. "Cataluña no puede ser moneda de cambio", zanjó.