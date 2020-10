Los actores Lily James (Downton Abbey), de 31 años, y Dominic West (The Affair), de 50, han sido pillados por los fotógrafos besándose en Roma, según se puede ver en las imágenes publicadas por Daily Mail. Ambos están rodando juntos actualmente para la BBC la miniserie The Pursuit of Love, que dirige Emily Mortimer y a la que se ha sumado Amazon en la producción.

La intérprete rompió hace unos días pública y definitivamente con Matt Smith (The Crown), con el que llevaba cinco años de idas y venidas. El pasado verano fue vista en Londres también con Chris Evans (Capitan América).

Por su parte, West está casado desde hace diez años con la aristócrata irlandesa Catherine FitzGerald, con la que tiene cuatro hijos y de la que no se ha separado (que se sepa); él, además, tiene otra hija de otra relación anterior.

Según informa el propio Daily Mail, los dos actores británicos disfrutaron de dos noches en Roma en el lujoso Hotel de la Ville, con unas vistas envidiables de toda la capital italiana. La diferencia de edad no parece ser ningún problema en este romance. Aunque lo que más ha sorprendido a los fans de las series británicas es que el matrimonio de West con Catherine FitzGerald era, hasta la fecha, uno de los más sólidos del panorama interpretativo internacional.

Ante los insistentes rumores que apuntaban a la separación del matrimonio, Dominic West lo ha desmentido a los periodistas apostados ante su casa de Wiltshire, en Inglaterra: "Sólo quiero decir que nuestro matrimonio es fuerte y seguimos juntos". Después de esta declaración de amor y protagonizar un beso de película, la pareja entregó a los medios un documento que contenía las mismas palabras y las firmas de ambos.