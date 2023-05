El esperanzador mensaje sobre el estado de salud de Amaia Montero

Amaia Montero se recupera poco a poco del cuadro de estrés y ansiedad por el que tuvo que ser ingresada en la Clínica de Navarra. Ya han pasado seis meses del enigmático mensaje que compartía en sus redes sociales una irreconocible Amaia Montero. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía la cantante junto a una fotografía en la que aparecía demacrada, triste y con la mirada perdida. La grabación de su nuevo disco había tocado su salud mental.

Su familia se encargó de trasladar a los medios que la cantante “no pasaba por su mejor momento”. De ahí el ingreso en la Clínica de Navarra en el mes de noviembre del pasado año. Tras recibir el alta hospitalaria un mes después, la intérprete sigue recuperándose a la espera de estar apta para reaparecer en la vida pública.

El último que ha cogido el toro por los cuernos ha sido Gonzalo Miró. El ex de Amaia, que conserva una bonita amistad con la artista, ha realizado unas declaraciones en las que apunta a una mejoría palpable en su estado de salud. “Cada vez queda menos para volver a los escenarios. Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario”, ha contado a Europa Press.

Miró ha reiterado que pronto tendremos buenas noticias de Amaia. “He hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez: cada vez queda menos. Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza, yo estoy encantado de hablar de ella, pero no soy su portavoz oficial”, ha declarado el colaborador televisivo que prefiere quedar en un segundo plano y que sea la protagonista la que comunique su regreso cuando ella lo estime oportuno.

Precisamente, Amaia ha reaparecido en las redes sociales junto a su ex Gonzalo Miró. Tras seis meses de ausencia por los problemas de salud mental, la cantante vuelve a las redes sociales para alegría de sus seguidores. Amaia ha lucido una gorra negra y aparece en actitud cómplice y distendida junto a su amigo. La story de Instagram está acompañada por una significativa frase de la banda sonora de la serie Friends. “I’ll be there for you”, que traducido al español sería "estaré aquí para ti”. Su regreso a los escenarios, cada vez más cerca.