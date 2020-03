Al mal tiempo del aislamiento... buena cara

Los días de confinamiento en casa y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus nos ha llevado a un situación inaudita, incierta, dramática en muchos casos. Ante esta situación los famosos nos han sorprendido con sus reacciones, entre las que hay para todos los gustos. Mientras los hay que no cesan de publicar imágenes de postureo y de sus impresionantes casas, la gran mayoría ha apostado por publicar consejos o mensajes solidarios para apoyar a los miles de afectados por el covid-19. Por suerte, también hay algunos que arriman el hombro para apoyar campañas y donaciones en la lucha contra este maldito virus.

Entre ellos, en España destaca la iniciativa emprendida por Luz Casal. La artista gallega ha ideado un plan para amenizar la cuarentena: llamar por teléfono a todos aquellos que necesiten compañía, para así servir de alivio en estos momento tan duros mediante una simple charla, o una canción. "Hola a todos, como sé lo importante que es una frase amable, he decidido que desde esta tarde y hasta que acabe el confinamiento estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Por teléfono", explicó. "Os llamaremos por teléfono para hablar un poquito, para compartir, para animarnos, para hacernos compañía... Hemos pensado en hacerlo de este modo para no dejar fuera a la gente que no tiene internet, a nuestros mayores que igual no se manejan bien, a quien está en un hospital; también para que sea más personal..." Una idea que ha enternecido y gustado a sus seguidores, y a todos. Porque no sólo se trata de recaudar fondos; también es importante subir el ánimo.

Otros muchos cantantes, como Alejandro Sanz con Juanes y Manuel Carrasco, han cautivado al público ofreciendo un concierto desde el salón de su casa.

También se han exprimido el cerebro para mantener el buen humor los actores. Octavi Pujades, que vive con su padre enfermo, sabe bien que las personas mayores son las que más están sufriendo estos días y ha decidido hacer un diario de cuarentena en su Instagram. Padre e hijo comparten divertidas fotos para sobrellevar el encierro. Un ejercicio encomiable de buen humor.

También los hay que meten la pata, como Sergio Ramos y Pilar Rubio animando a hacer deporte con los niños desde el inmenso gimnasio que tienen en su casa. Que prueben a hacerlo en un piso de 50 metros cuadrados, les han reprochado. Las exhibiciones de jardines, piscinas y grandes mansiones es una de las críticas que más reprochan los internautas a las celebrities durante este aislamiento. Y es que a veces los más privilegiados pecan de ingenuos y muchas de estas iniciativas para ayudar no están siendo tan bien recibidas como esperaban. Como el cantante Daddy Yankke, que como lo pasa mal encerrado y para no ser un incordio en casa, se ha confinado en su yate. "Más que en aislamiento, estoy en 'islamiento'", bromeó.

Jon Kortajarena, por su parte, conmovido por el vídeo de la mujer de un paciente ingresado con coronavirus en un hospital madrileño al que se le había negado un respirador, se ofreció a comprárselo de su bolsillo. Pero la comunidad médica le alertó que hay muchas personas en esta situación y hay que seguir el protocolo. Así que lo ha cambiado por felicitar a todos aquellos que cumplan años en cuarentena. Así, sí