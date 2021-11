Fernando Esteso, ingresado de urgencia

El actor Fernando Esteso, de 76 años, ha sido ingresado de urgencia en el hospital La Fe de Valencia por una insuficiencia respiratoria. Según la web de Semana, se trata de la segunda vez que debe ser hospitalizado por esta misma razón; la última fue hace tan sólo 15 días.

Su familia, entre ellos sus hijos, Arancha y Fernando, están acompañándolo y pendientes de su salud en todo momento. Lamentan, según declaraciones recogidas por el citado medio, que en la anterior ocasión se le diera de alta demasiado pronto, lo que le habría llevado a esta recaída.

A pesar de estos avisos de salud, el cómico ha estado las últimas semanas preparando sus próximos proyectos y tiene previsto estrenar una función junto a Arévalo en Zaragoza el próximo 5 de enero, aunque dadas las nuevas circunstancias, se desconoce si la mejoría llegará a tiempo.

Su último trabajo ha sido en la película de Fernando Colomo Cuidado con lo que deseas, en la que tiene una breve aunque divertida intervención junto a José Sacristán.

Jesús Sainz, empresario valenciano y gran amigo del humorista, ha confirmado que la recuperación será lenta. Sainz ha manifestado que ahora Esteso "debe cuidarse un poquito", por lo que amigos y familiares esperan que se centre en su salud y que no salga del hospital hasta que no esté repuesto al cien por cien, aunque eso suponga no poder atender sus compromisos profesionales.

Fernando Esteso, con Andrés Pajares, formaron el dúo cómico de más exito a mediados de los 70, coincidiendo con la época del destape en el cine. En 1984 decidieron separarse tras protagonizar La Lola nos lleva al huerto, y desde entonces, han llevado sus carreras profesionales en solitario.