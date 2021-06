"La elegancia es ser uno mismo", sostiene Fiona Ferrer Leoni, autora de la novela La estilista (La Esfera de los Libros), que pretende ser un homenaje a todos los profesionales del sector de la moda, aún reflejando sus luces y sus sombras.

Con la tercera de sus novelas, Fiona Ferrer Leoni ha querido "ensalzar a todos los profesionales de la moda", un mundo en el que, ha dicho, los éxitos rara vez son responsabilidad individual y suelen deberse a un equipo, de ahí que cuando el trabajo en equipo no funciona los profesionales se ven asediados por la ansiedad, la depresión y la anorexia, asuntos que aborda en su obra. "Si las vemos, tenemos la responsabilidad de denunciar esas situaciones", dice la autora sobre los padecimientos de los profesionales de la moda, un modo que ha considerado "el más creativo" y que suele estar integrado por personas sensibles que, ante las exigencias y la competitividad, pueden hacerse más vulnerables.

Ferrer Leoni ha dedicado toda su carrera profesional a la moda, un mundo en el que creció, de modo que aunque nunca ejerció como "estilista", ha confesado que hay mucho de ella en la protagonista de la novela, Frida, y viceversa. No obstante, eligió hacer una novela para "tener más libertad" en el momento de contar sus propias experiencias y otras de sus compañeros de trabajo, y para poder reflejar "todo el trabajo que hay detrás de una foto".

"Hay que estar mentalmente muy preparado para estar arriba; es muy difícil porque la moda es una industria que mueve millones", señala, y asegura además que ha pensado en su libro como en el germen de una serie de televisión.

Por ese motivo ha construido "capítulos rápidos" protagonizados por muchos personajes, reflejo de tantas profesiones como habitan ese mundo, desde fotógrafos y modelos a organizadores de acontecimientos y especialistas en redes sociales. Y también por eso ha optado por una historia plena de "humor, realidad, sexo, amor e ironía".

Según la escritora, el éxito de una modelo, de una actriz o de las personas que marcan tendencia puede deberse a una personalidad que posea esa elegancia de manera natural o bien a la labor de una estilista que tenga el don de hacerla aflorar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiona Ferrer Leoni (@fionaferrerleoni)

Por eso asegura que no todo el mundo está dotado para crear tendencia y que el sólo uso de las redes sociales no es suficiente para ello. Ferrer Leoni afirma que la formación es muy importante y que hay que "leer, viajar, documentarse y sobre todo practicar" y poseer la mayor experiencia profesional posible. España es un país de gente elegante y coherente , sostiene, cualidad ésta última fundamental para alcanzar la elegancia. Pero, insiste, sin personalidad difícilmente se podrá ser elegante: "No hay que seguir las modas, ellas tienen que seguirnos a nosotros".