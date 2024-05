Las fotos de la gala de People in Red, la noche más solidaria

En lo más alto de Montjuich, con Barcelona a los pies, en plena primavera el color rojo se convierte en elegancia y solidaridad en favor de los investigadores de enfermedades infecciosas.

La iniciativa People in Red del doctor Bonaventura Clotet ha cumplido 14 años y ha logrado reunir 815.040 euros en su gala de este lunes para la Fundación Lucha contra las Infecciones. En torno a ese esfuerzo, decenas de famosos que participan, colaboran y asisten junto a patrocinadores, empresas colaboradoras y el entusiasmo de benefactores que acuden a la llamado del doctor Clotet.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha vuelto a ser el escenario de la fiesta, con la actuación de Rozalén en concierto y un espectáculo al aire libre de La Fura dels Baus, con 40 actores del Instituto del Teatro de Barcelona, suspendidos ante los espectadores. La sorpresa:el grupo Stay Homas, una formación con proyección internacional surgida en los balcones durante el confinamiento.

La gala solidaria, conducida por Andreu Buenafuente y Llum Barrera, celebraba un cena a cargo del premiado chef Nandu Jubany, una velada de alta cocina para 750 comensales que también vivieron una fiesta posterior en el vestíbulo del museo con cócteles a cargo de Manel Vehí y sesión a cargo del dj Fede Sardá.

El actor Marc Clotet, hijo del promotor de People in Red, acudía junto a su esposa la actriz, Natalia Sánchez en pleno éxito con Sueños de libertad. El actor Peter Vives, Miki Núñez, Aina Clotet, el guardameta blaugrana Ter Stegen, el ex bético Marc Bartra y su actual pareja, la influencer Jessica Goicoechea, el ex tenista Àlex Corretja y su mujer, Martina Klein, o las también influencers Dulceida y Marta Díaz pasaron por la alfombra de People in Red. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a directivos y empresarios catalanes que formaron parte de una noche solidaria para la Fundación Lucha contra las Infecciones.

Rozalén cantó Comiéndote a besos, sobre los enfermos con VIH, entre otros grandes temas de su repertorio en una noche de emociones, en una gala que también se convierte en divulgación para concienciar sobre los retos a los que la sociedad se enfrenta para combatir las enfermedades infecciosas, amenaza presente tal como vivimos en la reciente pandemia.