Fran Rivera aclara las supuestas desavenencias con sus hermanos Cayetano y Kiko

Francisco Rivera acudió a Aquellos maravillosos años, el nuevo programa de Toñi Moreno en Telemadrid, para viajar a 1995, un año clave en su vida pues fue cuando tomó la alternativa y cuando empezó a torear. El diestro tuvo un recuerdo para sus padres, Paquirri y Carmen Ordónez por lo que sentía verdadera adoración. "Al igual que ella no soy rencoroso. Mi madre me enseñó a disfrutar de la vida" contó y, al ser preguntado por cómo estaba la relación con sus hermanos, Cayetano y Kiko, se mostró tajante. "Si mi madre estuviera aquí, la relación con mis hermanos sería diferente", y dejó claro que "aunque no hablemos todos los días" sus hermanos son importantes en su vida.

Toñi quiso saber en qué punto estaba su relación con Cayetano, con quien podría vivir un distanciamiento después de que éste no fuera incluido en la pasada corrida Goyesca de Ronda. "Organizar la Goyesca es una responsabilidad y él sabe que sí he contado con él. Hay cosas que los hermanos la tienen que hablar ellos y no creo que la televisión sea el sitio", aseguró. "No ha habido malentendido. En la vida tienes que tomar decisiones y tiene consecuencias. Él me habla como empresario y yo le hablo como torero porque en Ronda me siento más anfitrión que torero. Todo es menos malo de lo que parece. La prensa tiende a agrandar todo. Parece que se va a acabar el mundo, pero no se acaba", narró. "El hecho de que Cayetano no haya toreado allí este año no quiere decir que no vaya a torear nunca más. Está teniendo una gran temporada", finalizó.

Fran también habló de en qué punto está su relación con su hermano, Kiko Rivera, y con Isabel Pantoja a la que, desde la muerte de su padre, reclama su herencia. "El problema de la herencia no es el dinero. Llevo esperando que se me devuelvan cosas de mi padre años. Empecé a torear con 17. Me hubiese gustado tener un capote, una muleta de mi padre", contó. "Si Isabel quiere hablar de esto, que lo haga, pero que diga la verdad. Yo no tengo ninguna conversación pendiente con ella. Estoy harto de callarme", y desveló el papel que ha jugado el DJ en esta polémica. "Kiko ha hablado con su madre y el pobre chaval nos ha dicho que no quiere. Como va a explicar ella que ha estado 35 años sin darnos algo... Yo no le reprochaba nada a ella si hoy me diera todo", añadió. "Él se ha posicionado al lado de su madre y yo hubiera preferido que se hubiera posicionado neutral. Me he cansado de poner paños calientes", concluyó.