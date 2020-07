Ghislaine Maxwell, la 'madame' de Epstein

Ghislaine Maxwell, la socialité británica gran amiga de Jeffrey Epstein, fue detenida el jueves por el FBI en una casa de New Hampshire, un pequeño pueblo de la costa este de Estados Unidos. Se le acusa de los cargos de incitación a menores de edad para mantener actos sexuales ilícitos, de transporte de menores de edad con ese fin y de falso testimonio. Hacía tiempo que una de las víctimas del magnate fallecido en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019, donde esperaba su juicio por tráfico de menores, Virginia Giuffre, la había señalado por ser ella la encargada de reclutar a jóvenes e instruirlas para satisfacer a los amigos influyentes de Epstein entre los que se encontraría, según Giuffre, el príncipe Andrés.

Pero no sólo ha sido señalada por Giuffre. Maxwell, de 58 años, ha sido nombrada en múltiples demandas por mujeres que dijeron que fueron víctimas de abuso por el pedófilo Epstein entre 1994 y 1997. Pero, ¿quién es Ghislaine Maxwell? ¿Era realmente, como ya han testificado varias personas ante un juez, una madame que reclutaba a adolescentes vulnerables? ¿O era una ingenua aficionada al lujo y a la fiesta con una enorme red de contactos que ayudaba a Epstein aajena a sus delitos?

La ex novia y a su muerte mejor amiga de Epstein, como él mismo la calificó, era miembro de la jet set británica. Nació en 1961 y creció en el idílico campo de Oxfordshire. Es hija de Robert Maxwell, un magnate de los periódicos, de origen checo, y legislador británico, quien murió en circunstancias misteriosas. El magnate de los medios se cayó de su lujoso yate, llamado Lady Ghislaine, cerca de las islas Canarias, en 1991. Se descubrió póstumamente que había cometido un fraude masivo de pensiones contra sus empleados. Según Roy Greenslade, quien trabajó para él como editor de The Daily Mirror, a principios de la década de los 90, Maxwell "adoraba" a Ghislaine "de una manera que no hacía con sus (otros) hijos". "Era un padre monstruoso", recuerda Greenslade. "Trataba muy mal a toda su familia". Pero cuando se trataba de la más joven de sus nueve hijos, Maxwell "la trataba con más indulgencia que ninguno de ellos".

Denigrada en el Reino Unido, donde a las víctimas de Robert Maxwell les hervía la sangre por el lujoso estilo de vida que su familia había disfrutado a su costa, Ghislaine se mudó a Nueva York, donde se instaló en un pequeño apartamento y se reinventó a sí misma como socialité. Allí conoció a Epstein, casi una década mayor que ella. Según se dice, a ella le atrajo de él su gran parecido con su padre. Después fue la ex novia que se volvió compañera social inseparable. Se dice que se separaron como pareja en 1990, aunque se mantuvieron siempre cerca uno del otro.

El periódico The Telegraph ha publicado el último sábado una imagen de Maxwell en la sala del trono del palacio de Buckingham junto al actor Kevin Spacey, también denunciado por acoso sexual aunque en casos que no tendrían nada que ver con Esptein. Maxwell aparece sentada en el sillón dorado tapizado en rojo donde se sentó Isabel II en su coronación en 1953. Spacey ocupa el sitio del príncipe Felipe de Edimburgo. La foto podría tener una explicación (difícil) pero es, desde todos los puntos de vista, una forma de implicar directamente al príncipe Andrés.