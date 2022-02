El heredero de Japón plagia un texto en un concurso literario

En Japón el plagio está mal considerado así que si un miembro de la familia imperial es pillado con que se ha apropiado de fragmentos que no ha escrito la desazón es mayor. The Times se hace eco del revuelo que ha formado el adolescente príncipe Hisahito, hijo del heredero al trono, Fumihito, y hermano menor de la díscola princesa Mako, que deseó ser apartada de sus obligaciones y casarse con un plebeyo al no poder contar en la línea de sucesión.

Hisahito, de 15 años, y que acude a una escuela pública, ha copiado fragmentos de una guía de viajes sobre las islas Ogasawara, un trabajo que presentó a un concurso estudiantil y con el que obtuvo el segundo premio. En dicho certamen había que presentar textos sobre experiencias y el príncipe eligió una semblanza sobre las exóticas islas, las más remotas que pertenecen a Japón. Las Ogasawara están despobladas, viven allí poco más de 2.000 japoneses. y están a mil kilómetros de Tokio, como reseña la wikipedia.

Se entiende que el príncipe estuvo en tan remoto lugar para desarrollar su texto literario y que para darle cuerpo utilizó los datos de una guía. Una revistas, Shukan Shincho, ha desvelado el plagio aunque muchos medios locales han preferido obviar el desliz y son las publicaciones extranjeras las que cuentan lo sucedido para sorpresa e incomodidad de los súbditos del emperador.

Desde la Casa Imperial se ha respondido que el príncipe Hisahito incorporará toda la bibliografía no mencionada en su texto, añadiendo la guía de la que extrajo los fragmentos pegados. El príncipe al que se le ha pillado en el desliz estudiantil es segundo en la línea de sucesión de Naruhito, que no ha tenido descendencia masculina y le relevará en el trono su hermano Fumihito, tal como se confirmó en 2020. Naruhito tiene una hija, Aiko, que acaba de alcanzar la mayoría de edad pero que no tiene opción al trono según las leyes niponas.