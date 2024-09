Isabel Pantoja y la fortuna derrochada de Julián Muñoz que terminó arruinándole

Julián Muñoz fue contundente en su entrevista póstuma en De viernes, emitida anoche en Telecinco. Quería desquitarse especialmente de Isabel Pantoja, a la que calculó "cuánto le costó", a lo que se añade que fue la causante de su ruina al salir de la cárcel preventiva en 2008, dos años después de que la relación se rompiera. No había nada y, según el ex edil, no tenía más por muchos millones de euros limpiados que se le adjudique. Pantoja habría dilapidado todo lo que él puso en sus manos. "Por no ir a América le pagué 40 millones de pesetas" (240.000 euros, al cambio actual unos 400.000 euros). Aquel dineral de compensación fue en 2003, siendo alcalde y en los primeros meses de su relación, nublado por el enamoramiento. "Se quedó todo y yo no me quedé con nada".