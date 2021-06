No tendremos a Brandgelina, pero ¡sí a Bennifer! Jennifer López y Ben Affleck ya no esconden su relación y, sin querer -¿o s-i?-, han confirmado su regreso con un beso, captado por los paparazzi.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT