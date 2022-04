Julio Iglesias 'amenaza' con publicar su autobiografía

Julio Iglesias es uno de los artistas del panorama musical más conocidos mundialmente, tanto por su trayectoria profesional como por su vida privada. Donde no tiene tanta repercusión es en las redes sociales, debido al poco uso que les da. Pero esto podría empezar a cambiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Iglesias (@julioiglesias)

Cuenta con más de 357.000 seguidores en Instagram, red en la que ha querido compartir este viernes una reflexión para denunciar las mentiras que se cuentan sobre su vida. "Tantas y tantas mentiras, tantas y tantas especulaciones sobre mi vida, y qué pocos aciertos. Efectivamente, hay anécdotas escritas, otras contadas por mí, pero la esencia de la verdad, no la han contado"; así comienza 'Nostalgias', el titular que el artista ha puesto a la publicación, en la que señala que "es muy complicado que escriban la relación que tiene mi alma con mi cabeza, desde que tuve uso de razón. Esta es la historia que falta por contar, lo demás son anécdotas muy pequeñas y especulaciones que confunden a la gente."

"Casi cada día, empiezo a escribir, cosas y más cosas de mi vida. Pero siempre me quedo en el camino, en estos últimos años, han salido libros, y pequeñas historias. Que llegan a confundirme hasta a mí. También es cierto que penséis por qué no escribo mi vida yo. No sé si es por vergüenza o por miedo, pero debo hacerlo ya", palabras con la que deja claro que tiene ganas de escribir su propia biografía para así contar toda la verdad.

En referencia a la canción que acompaña al post, escribe lo siguiente: "Cuando escribí Una leyenda, era yo el pequeño protagonista, pensaba que no me quedaba mucho tiempo de vida. Con el paso del tiempo, entiendo más por qué la escribí. Esta canción está en ese grupo de canciones que las escribía para mí". "Mi respeto hacía la buena prensa, siempre existirá, no tengan ninguna duda. Mi abuelo materno era periodista y escritor. Muchas gracias por tanto", concluye el autor, haciendo un guiño al periodismo y a todas aquellas noticias especulativas que se han contado sobre él.

Este texto lo ha compartido para cerrar esta etapa en la que se ha visto involucrado en polémicas que, para él, eran desconocidas. Por ello anuncia su intención de contar él mismo su vida y poner fin a todas las suposiciones a su alrededor.

Esta semana se ha sabido que un capítulo de su vida, el de su relación con Giannina Facio, una actriz costarricense que tuvo una historia de amor paralela con Miguel Bosé, será retratado en el biopic sobre el cantante de Amante Bandido que prepara Paramount+, con el actor Miguel Ángel Muñoz en el papel de Iglesias. También se ha publicado recientemente un libro, Hey! Julio Iglesias y la conquista de América (Contra, 2022), en el que el músico, productor y profesor Hans Laguna narra los primeros años de éxito del primer marido de Isabel Preysler en Estados Unidos en los años 80.