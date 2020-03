Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer hijo juntos

La cantante Katy Perry ha confirmado la noticia que se venía rumoreando desde hace días: está embarazada de su pareja, el actor Orlando Bloom. Una buena noticia que llega en un momento importante para la pareja, tras dar una segunda oportunidad a su relación y dar el paso de comprometerse.

Para Katy Perry este será su primer hijo, mientras que Bloom repetirá en el mundo de la paternidad, ya que tiene un niño de nueve años llamado Flynn, fruto de su relación con la top model Miranda Kerr, ex modelo de Victoria Secret's, con la que estuvo casado de 2010 a 2013.

La artista ha anunciado su estado de buena esperanza de una manera muy original: en su nuevo videoclip, Never Worn White. Tras aparecer luciendo tripita, Perry compartió un vídeo en Instagram Live comentando la noticia de su embarazo: "Este es probablemente el secreto que más tiempo he guardado". "Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también en sentido figurado algo que habéis estado esperando", explica la cantante en referencia a su nuevo álbum. Todavía se desconoce el sexo del bebé y la fecha en la que sale de cuentas.

Este nacimiento podrá el broche de oro a una relación que ya dura cuatro años. Katy Perry sale con Orlando Bloom desde el año 2016, pero su romance se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Su historia de amor empezó en una fiesta posterior a la gala de los Globos de Oro. Durante un año, la pareja jugó al despiste con la prensa, aunque los paparazzi los captaron juntos en un viaje a Hawai. No fue hasta abril de 2018 cuando decidieron confirmar su relación de forma oficial durante un encuentro con el Papa Francisco. La primera foto como pareja llegó en septiembre de ese mismo año y en compañía de la familia real de Mónaco, en un evento celebrado en la Ópera de Montecarlo.

Su historia de amor ha sufrido varios altibajos. De hecho, se llegaron a separar un tiempo en 2018, pero en 2019 no solo volvieron a estar juntos sino que se prometieron. El día de San Valentín, ambos artistas compartían en sus perfiles de Instagram una foto en la que Perry aparecía luciendo un gran anillo junto al actor. De fondo, una multitud de globos rojos en forma de corazón llenaba la habitación. Una boda que de momento tendrá que esperar, pues Katy y Orlando aún no habían concretado ni la fecha ni el lugar, y ahora con el embarazo se complica todavía más la organización.