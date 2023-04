"Mi ex es latinoamericana", la mayor metedura de pata de Piqué contra Shakira

"Orgullosa de ser latinoamericana", fue el tuit acompañado de las banderas de los países y territorios americanosn donde se habla española, francés o portugués, con el que se descolgó Shakira en esta pasada madrugada. Había una razón contra su ex. Ambos siguen con las espadas y los reproches en todo lo alto y es una muestra de la escalada de palabras que no viene bien a ninguna de los dos, aunque parece que no les importa.

Piqué, con su ex (y lo que más le duele, sus hijos) en Miami, desahuciada de la casa de Barcelona y poniendo tierra de por medio, actúa ahora con reproche y ha metido la pata en su charla en twich y youtube con el periodista Gerard Romero. El ex barcelonista ha tildado a su ex de "latinoamericana", con un retintín que parece latir xenofobia y racismo, según miles de reacciones críticas. Inclusive la del orgullo de Shakira.

"Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto", ha razonado Gerard Piqué con una alusión polémica.

Esta es una muestra de que el conflicto personal va a ir a más cuando va haber un océano entre ambos.