La naturalidad de una reina en camisón

No ha podido tener una gran fiesta, pero no se ha quedado sin felicitaciones. Margarita de Dinamarca cumplió este jueves 80 años y, aunque el coronavirus ha provocado la cancelación de todos los festejos relacionados con esta fecha tan especial, la monarca no ha perdido la sonrisa. Confinada en el Castillo de Fredensborg y alejada de sus hijos y sus nietos –que permanecen en Amalienborg–, la reina amaneció con una bonita sorpresa. Vestida con un camisón de flores, sin maquillar y con una banda que recogía su blanca melena, Margarita ha recibido con una gran sonrisa las felicitaciones del personal que la acompaña estos días de aislamiento, a una distancia más que prudencial. Como es tradición en los aniversarios de la monarca, Margarita no se ha quedado sin que le cantaran en directo el Dinamarca, mi patria, una popular canción danesa. No ha sido asomada al balcón de palacio, ni junto a la cama como en otras ocasiones, sino que la soberana ha disfrutado de este entrañable recital desde una de las escalinatas de palacio.

No ha sido esta la única sorpresa que ha tenido. Ante la imposibilidad de visitarla por las medidas de precaución que se han tomado por la expansión del covid-19, no sólo la realeza europea ha hablado con ella a través de las redes sino también sus nietos, quienes le han enviado varios vídeos con cariñosos mensajes.

Desde balcones, parques, patios o el salón de su casa, manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones, miles de daneses cantaron también a su reina en un cumpleaños tan original como lo es Margarita, a quien le encanta diseñar ropa, escribir obras de teatro, dibujar, recitar poesía, bailar y montar en bicicleta.

Mujer de gran personalidad, que peina moño, porta corona, luce armiños y otras pieles como antaño las zarinas, con motivo de su cumpleaños Margarita de Dinamarca ha decidido mostrar algunos de sus retratos oficiales más emblemáticos, que van desde su coronación en 1972 a su 60 cumpleaños en el año 2000. Se trata de fotografías realizadas por Rigmor Mydtskov, pero el encargado de inmortalizar estos retratos para mostrarlos así en la actualidad ha sido el fotógrafo Per Morten Abrahamsen.

Primogénita del rey Federico IX y de la reina Ingrid, Margarita de Dinamarca, tenía 13 años, cuando el 5 de junio de 1953, fue proclamada heredera a la corona gracias a una reforma constitucional que derogó la Ley sálica. Licenciada en Economía y Sociología, estudió Filosofía, Arqueología, Ciencias Políticas y Arte, un gran abanico de conocimiento con los que accedió al trono el 14 de enero de 1972 tras la muerte del rey Federico IX. En 1967, contrajo matrimonio con el diplomático francés Henri de Laborde, conde de Montpezat, príncipe Enrique de Dinamarca, recientemente fallecido, con quien tuvo dos hijos Federico y Joaquín.

Con grandes inquietudes culturales, amante de la pintura y la lectura, la reina ha desarrollado su faceta creativa en diversos ámbitos. Tradujo al danés Todos los hombres son mortales de Simone de Beauvoir (1981), la trilogía sobre la Caída del Imperio Romano de Stig Strömholm (1988-89) y "Viento en la luna" de Eric Linklater (1991). También se atrevió a ilustrar El Señor de los Anillos de J.R.R Tolkien -con el seudónimo de Ingahild Grathmer-, realizó varias exposiciones con su obra artística e hizo su pinitos como escenógrafa en algunas representaciones de ballet. Gran apasionada a la arqueología, ha participado en excavaciones en Italia, Egipto y Sudán y es promotora de la Fundación Arqueológica reina Margarita II.

Desenfadada, sonriente, bohemia, incluso puede llegar a ser extravagante, Margarita II, dicen quienes la conocen, que es muy estricta en las normas y relajada en los gestos. "La reina es una mujer inteligente, enamorada del arte y de la naturaleza, dos ámbitos que la acercan a los ciudadanos de a pie", contaba Helle Bygum, autora de dos libros sobre la soberana danesa.

Junto a esta galería con más de 17 imágenes -por el momento-, la casa real danesa también ha querido mostrar tres estampas familiares realizadas el pasado invierno por el fotógrafo Per Morten Abrahamsen, en los que la reina aparece acompañada de su hijo, el heredero Federico, y su nieto, segundo en la línea de sucesión al trono, el príncipe Christian. Amante de los cigarrillos, a sus 80 años, entre sus planes, al igual que la reina Isabel II, no está abdicar. "Ser monarca es un deber de por vida (...) No pienso abdicar ni dejar de fumar", declaró en marzo de 2017.