Marta Ortega apoya a su suegro, Roberto Torretta

Con melena rubia midi ondulada, un vestido vaporoso blanco roto y americana negra con grandes hombreras, Marta Ortega Pérez, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha asistido este viernes al desfile de Roberto Torretta, que ha celebrado su 40 aniversario en la moda con una colección relajada y optimista.

A pesar de que no quiere llamar la atención y prefiere mantenerse alejada del foco mediático, la empresaria de 37 años se deja ver cada vez más en bodas y eventos sociales. Así, este viernes ha llegado a la pasarela madrileña acompañada de su marido, Carlos Torretta, para asistir al desfile de Roberto Torretta, su suegro.

Desde la primera fila, Marta Ortega, ha aplaudido las creaciones de Torretta, quien ha subido a la pasarela prendas relajadas como vestidos camiseros, minifaldas y conjuntos que se tiñen con una gama de verdes, morados, blancos, celestes y amarillo trigo.

Marta Ortega ha levantado gran expectación en la pasarela, más tras la entrevista concedida al periódico The Wall Street Journal en la que asegura que no planea entrar formalmente en el liderazgo de la compañía y que preferiría quedarse "cerca del producto". Preguntada por la famosa entrevista, Marta no ha querido hacer declaraciones y ha rehuido a los periodistas con un escueto "buenas tardes, muchas gracias".

Durante el desfile, Marta no ha perdido detalles de las propuestas, al tiempo que las comentaba con su marido. "Nunca sabes tu futuro, y estoy abierta. Pero, para ser honesta, preferiría seguir estando cerca del producto. Creo que es lo que siempre hizo mi padre", respondió la hija del fundador al diario de marcado contenido económico.

En la actualidad, Ortega no cuenta con un título oficial en el organigrama, pero en la entrevista desgrana que visita tiendas de Zara "casi semanalmente" como parte de un trabajo versátil en el que "ayuda a supervisar diseños de ropa de mujer y merchandising, así como gestionar la imagen de la marca".

El presidente de Inditex desde 2011, Pablo Isla, por su parte, dice esperar que el rol de Ortega crezca en importancia a medida que la empresa se centra en la sostenibilidad en la próxima década. La empresaria sostiene en esa entrevista que "siempre" estará disponible para la empresa, tras recordar sus duros inicios en una posición de ventas en la tienda londinense de King's Road tras graduarse en la universidad, y se muestra cercana con la plantilla, enfatizando que tiene una estructura no jerarquizada.

También hizo hincapié en que para ella "es importante construir puentes entre la alta costura y la calle, entre el pasado y el presente, entre la tecnología y la moda, entre el arte y la funcionalidad" y agregó que todos los clientes deberían poder tener acceso a una buena calidad y no solo unas pocas personas.