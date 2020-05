La 'CuarenTata' de Miguel Ángel

El actor Miguel Ángel Muñoz lleva nueve semanas confinado con Luisa Cantero, hermana de su bisabuela. Esta mujer de 95 años lo cuidó cuando él era pequeño. Por eso entre ellos hay una relación de cariño tan grande que el actor no dudó en trasladarse a su piso cuando se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo. Desde entonces, el ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity ha compartido un montón de vídeos con ella, a la que cariñosamente llama Tata. En concreto ya van por 60. Las imágenes han resultado tan divertidas y entrañables a los usuarios de las redes que el actor y su Tata se han convertido en un fenómeno de masas. Su bonita historia ha cruzado el charco, y ha llegado a Estados Unidos.

El programa de televisión Despierta América, de Univisión, se hizo eco de sus posts: "Ella, en mis primeros años de vida, nos echó una mano", contó Miguel Ángel a uno de los espacios estrella de la televisión en castellano del país americano. Desde luego las redes sociales no tienen fronteras, y ya muchos latinos que viven allí siguen a tan singular pareja en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ¡Pero que risa porfavor!😂 Una publicación compartida de Tata (@soylatatareal) el 20 May, 2020 a las 10:51 PDT

Luisa tiene ahora 80.000 seguidores en su propia cuenta de Instagram (@soylatatareal). "Tengo 95 años y me hago tecnológica para ayudar a que nos quedemos en casita para combatir el coronavirus", reza en su descripción. Y lo ha logrado, puesto que los directos que emite en torno a las seis de la tarde, algunos de los cuales duran hasta media hora, además de ser divertidos, enganchan.

Los hay para todos los gustos. Un día deleita a su público con alguna anécdota graciosa, otro da consejos prácticos, cata cerveza, baila o improvisa un Pasapalabra con su casi-nieto. Incluso le han puesto nombre a esta performance: la CuarenTata.

Pero si hay algo que llama la atención de los vídeos de Luisa y Miguel Ángel es su espontaneidad. Por ejemplo, en el directo que hicieron sobre la Semana Santa, la nonagenaria apuntó, en medio del show: "Tengo unas bragas para estrenar. ¿Las quieres enseñar para que las vean?" Algo que provocó la risas de Miguel Ángel y de numerosos internautas.

También se han sumado famosos a sus directos, como Carlos Latre, con el cual conversaron sobre El Fary o Carmen Sevilla, con imitación incluida. O también Lolita Flores.

El día a día de esta peculiar pareja arroja momentos tan desternillantes como cuando la Tata ve por la mañana la misa del Papa grabada mientras Muñoz se pone detrás en una esterilla a hacer yoga.

"Lo del programa CuarenTata se ha ido de las manos absolutamente", confesó el actor a Pablo Motos en su programa. "Nos lo pasamos muy bien. Nació desde el amor y del corazón por hacer el bien, para que la gente se quedase en casa". Con el programa piensan seguir, adelanta el intérprete, aunque tras el confinamiento no será diario. En cuanto a la desescalada, Miguel Ángel tiene pensado hacerla con "cautela", para que la Tata no se ponga triste. No en vano la Tata se ha convertido en una de las influencers más populares de las redes.