El pasado militar de Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo

Los famosos han celebrado el Día de la Hispanidad de maneras muy diferentes. Una de las mayores sorpresas nos la hemos llevado con Alba Carrillo. La modelo e influencer ha generado un gran impacto en las redes sociales con un post sobre el pasado militar de su madre, Lucía Pariente.

La publicación ha estado acompañada de varias fotografías de la exconcursante de Supervivientes y Secret Story con el uniforme militar durante uno de los desfiles por el día de la fiesta nacional. “Mi madre desfiló muchos años el Día de la Hispanidad. Recuerdo hace 11 años que se fue al desfile y yo estaba con un tripón gigante. Los siguientes años, Lucas y yo nos poníamos a buscar en la tele a la vuela en el desfile. Lo veíamos juntos y con un buen desayuno. A la vuelta, la abuela emocionada y cansada, nos contaba todo lo que había disfrutado. Siempre será un día especial… Feliz Día de la Hispanidad”, escribía Alba en su cuenta de Instagram.

El post de Alba Carrillo, que cuenta con 700.000 seguidores en Instagram, ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales, acumulando más de 22.000 me gusta. Las muestras de cariño no han tardado en llegar, entre ellas las de Carolina Sobe o Cristina Cifuentes que ha optado por dos emoticonos: un corazón y la bandera de España. Muchos followers han llegado a pensar que se trataba de una broma, ya que no sabían nada del pasado militar de la progenitora de Alba Carrillo.