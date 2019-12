Zozibini Tunzi, que fue proclamada el lunes Miss Universo 2019, destacó en la gala por sus mensajes en contra del racismo y el machismo. La sudafricana asegura que para ella es "un honor absoluto" representar como mujer negra y africana a "la inclusión, la diversidad y la representación".

Tunzi es la tercera mujer de Sudáfrica que se lleva el título de Miss Universo después de Demi-Leigh Nel-Peters (2017) y Margaret Gardiner (1978). Ya con la corona en su poder, reflexionó en la rueda de prensa posterior al evento sobre cómo las mujeres negras "tuvieron dificultades" históricamente para "verse como guapas". "La sociedad ha sido programada durante mucho tiempo para que no viera la belleza de manera negra. Pero ahora estamos entrando en un tiempo en el que finalmente las mujeres como yo por fin pueden saber que son hermosas".

Miss Universo 2019 también subrayó que mujeres como ella crecieron enfrentando "mucho racismo" y "mucha discriminación por el color" de su piel. "Para mí, estar hoy aquí coronada como Miss Universo con el pelo y la piel que tengo es algo realmente mágico y espero que llegue a cada niño que crezca del modo que yo crecí (...). Y va más allá de la belleza: va sobre romper límites y hacer cosas que te habían dicho antes que nunca podrías hacer", señaló.

Tunzi también habló sobre su trabajo con la ONU a través de la campaña feminista #HeForShe y calificó de "absurda" la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres. "No veo por qué las mujeres no pueden recuperar en 2019 el terreno perdido frente a los hombres. Y tampoco veo por qué las mujeres deban seguir siendo víctimas por violencia de género, especialmente a manos de hombres que supuestamente las aman y las cuidan", opinó. "Quiero retar a los hombres a que de verdad den un paso al frente y enseñen a sus hijos cómo mirar a las niñas como iguales desde una edad temprana. Así, para cuando crezcan, serán los hombres que la sociedad necesita", añadió.

Durante la ceremonia de Miss Universo, Tunzi, de 26 años, sobresalió no solo por su talento sobre la pasarela sino también por la contundencia de sus mensajes contra la discriminación por raza o género. En un momento de la gala, la sudafricana tuvo que responder a una pregunta sobre qué cree que es lo más importante que se debería enseñar actualmente a las niñas. "Liderazgo. Es algo de lo que han carecido las jóvenes y las mujeres por mucho tiempo no porque no lo quisieran sino por cómo la sociedad ha etiquetado cómo deben ser las mujeres", afirmó. "Creo que somos los seres más poderosos del mundo (...). Y deberíamos enseñar a las niñas a ganar espacio. No hay nada más importante que ganar espacio en la sociedad y fortalecerte a ti misma".