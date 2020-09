El jienense Moisés Nieto muestra su ropa "para poner" en Madrid

El modisto jienense Moisés Nieto(Úbeda, 1984), ha presentado su colección primavera/verano 2021 en el marco de laMercedes-Benz Madrid Fashion Week, cita en la que viene mostrando sus propuestas desde 2013 como uno de los diseñadores más destacados del panorama nacional. Pero esta vez no hubo modelos, no hubo aplauso final. El protagonismo absoluto fue para las prendas, 18 looks en total y sin complementos.

La colección no vio la luz con un desfile al uso, sobre una pasarela, sino que se exhibió en formato expositivo, con una instalación llevada a cabo en Teatros del Canal. Inspirado en la obra La sociedad del espectáculo del filósofo Guy Debord, Nieto reflexionó sobre el momento actual de la moda y su representación. "Hace tiempo que huyo del desfile tal y como lo conocemos", contó durante los preparativos. El andaluz eligió un espacio diáfano para exponer una colección que descansó sobre 40 sillas desnudas. "Con esta presentación no quiero dar respuestas sino lanzar preguntas al espectador", aclaró. Una moda lista para "vender" y poner.

Inspirado por la obra del grupo artístico Los Carpinteros, planteó un escenario atípico donde las prendas parecían olvidadas sobre unas sillas, o que las personas que las vestían estaban ausentes. Una reflexión abierta al público con diferentes lecturas. Entre ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con la situación actual provocada por el coronavirus, que obliga al distanciamiento social, a ocultar medio rostro tras una mascarilla, a no salir de casa o a optar muchas veces por lo virtual y no por lo presencial.

Viendo la muestra es imposible no pensar en las imágenes que se han dado en los últimos meses en actos culturales como conciertos, representaciones teatrales, conferencias o presentaciones literarias. Las prendas, debidamente colocadas sobre las sillas como seres que esperan y observan, hablan de presencias, pero también de ausencias. Con este formato, además, Moisés Nieto evita tomar las medidas de seguridad impuestas para las desfiles en pasarela.

Aunque, frente a todas estas lecturas, cabe decir que desde 2017 el modisto viene optando por innovar y buscar espacios o nuevas formas de presentar sus colecciones, como ya hizo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid o en Real Jardín Botánico. "Mi objetivo es volver a la esencia de los desfiles y dar protagonismo absoluto a las prendas", destacó.

Los nuevos escenarios y el cambio de paradigma en el mundo de la moda son las herramientas necesarias para plasmar la nueva propuesta del diseñador. Una colección de prendas pensadas y realizadas con el único objetivo de ser vestidas. Están realizadas con tejidos de algodón orgánico, tejidos sostenibles como el tencel o algunos más técnicos como acrílicos o fibras recicladas. Los colores parten de la paleta usada por el artista italiano Morandi, con la que dibuja continuamente lo cotidiano. Predominan así los rosas palo, colores anaranjados, beiges y negro. Unos colores que recuerdan a la luz de final del día. "No me gustan las mujeres disfrazadas", dice el jienense que defiende diseños "sencillos y cómodos", valores que desde hace tiempo forman parte de su seña de identidad.

Una vez más, Moisés Nieto contó con un paisano para poner la música a su presentación, el compositor Luis Miguel Cobo, galardonado en los últimos días con un Premio Max. La exposición-instalación estará abierta al público durante toda la jornada del viernes, de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco de la tarde a diez de la noche.