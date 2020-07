Nicola Peltz, la multimillonaria heredera y futura nuera de los Beckham

La actriz Nicola Peltz es el centro de atención de la prensa internacional por su compromiso con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham. Sin embargo, su carrera como actriz es más larga que la relación con su prometido. Peltz nació hace 25 años en el condado de Westchester (Nueva York) fruto de la relación del multimillonario australiano Nelson Peltz y la modelo Claudia Heffner.

Su carrera como intérprete comenzó cuando tenía once años con un papel secundario en la película Deck the Halls (2006) junto a Danny De Vito, Matthew Broderick y Kristin Davis. Siendo una niña se tomaba el mundo de la interpretación como un juego divertido y en más de una entrevista aseguró tener intención de dedicarse al hockey sobre hielo.

Pero el deporte no se materializó como profesión. La neoyorquina decidió seguir los pasos de su madre en el modelaje, que compaginaba con pequeñas apariciones en diversas largometrajes como Righteous Kill y Harold, ambas estrenadas en 2008. Dos años más tarde obtuvo su primer papel protagonista en The Last Airbender, producción dirigida por M. Night Shyamalan, responsable de la taquillera El sexto sentido.

Sin embargo, no fue hasta su primera serie, Bates Motel (2013), cuando comenzó a ganar gran popularidad con su papel de Bradley Martin, uno de los personajes principales de la precuela inspirada en la emblemática cinta de Alfred Hitchcock Psicosis. A esta ficción le siguieron dos papeles de gran importancia: Transformers: Age of Extinction y Affluenza, un drama basado en El gran Gatsby, el clásico literario de F. Scott Fitzgerald.

Asimismo, Peltz se ha ganado el respeto de sus seguidores y de la industria del espectáculo por su evidente amor a la moda que demuestra con atinados looks y atrevidos atuendos en cada una de sus apariciones públicas. Es toda una influencer en redes con cerca de dos millones de seguidores en Instagram.

Durante la gira de promoción de la cuarta entrega de Transformers, Peltz impactó en cada una de las alfombras rojas que pisó, con diseños de altas firmas como Balenciaga o Saint Laurent, entre muchos otros, situación que le dio las mejores críticas entre los expertos del sector. Actualmente, Nicola es una de las referencias juveniles de la moda por su estilo nostálgico y noventero.

Victoria Beckham: "No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se van a casar! Les deseo todo el amor y una vida llena de felicidad"

Hace apenas una semana del anuncio del compromiso de la joven heredera con el primogénito de Victoria y David Beckham y ya es el centro de atención de todas las miradas. Un anuncio que sorprendió a mucho, no solo por la juventud de los tortolitos, sino porque apenas llevan nueve meses de relación y lo suyo empezó poco después de que el estudiante británico terminará su polémica relación con la modelo Hana Cross.

“¡No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se van a casar! Les deseo todo el amor y una vida llena de felicidad”, escribió en redes la diseñadora británica, que, junto a su esposo, ha decidido regalar a los novios una casa al otro lado del Támesis, con un presupuesto ilimitado.