-Empezó como el hermano de... y ya se ha hecho su propio nombre en la profesión. ¿En qué momento siente que ha dado ese salto?

-Yo creo que aún me queda mucho. Sí que es verdad que con Instinto, con el personaje que interpreté (José), sí que he demostrado un poco más el esfuerzo. Pero bueno, que tampoco me importa, ¿eh? Siempre voy a ser su hermano, estoy orgulloso de él.

-De vez en cuando hace entrevistas junto a Mario, ¿hasta qué punto le importa que le relacionen con él?

-No, para nada, me encanta hacer entrevistas con Mario, me encanta estar con él y no me importaría que todos los proyectos que hiciera fueran con él. Es mi hermano, para mí es uno de los mejores actores de España, entonces yo encantado de estar al lado suyo el máximo tiempo posible.

-¿Con quién compartiría una Manila de San Miguel?

-Yo creo que a lo mejor con mi hermano Christian, que le encanta la cerveza y nos echamos muchas risas siempre que nos vamos a tomar algo, siempre los dos juntos.

-Teniendo en cuenta la relación que tiene con sus hermanos, con ellos compartiría todo tipo de planes, y también esta Navidad.

-Totalmente, sí. Con ellos la verdad que es cuando mejor me lo paso.

-Tiene proyectos muy lejos de casa, ¿cómo lleva pasar tiempo alejado de los suyos y de su país?

-Pues es muy difícil. Se pasa mal, pero también se aprende mucho. Este verano en Colombia ha sido un antes y un después a modo personal. Y cuando me pongo triste y los echo de menos, pienso que viajar te hace aprender.

-2,3 millones de seguidores en Instagram, ¿Es consciente de la responsabilidad que eso supone?

-Cada vez más. Pero cuesta llegar a entender cuánto llega a ser 2,3 millones de personas... Es mucha gente y no me doy cuenta a veces. Pero bueno, poco a poco lo voy asimilando.

-En redes comparte alguna cosa de su vida personal, ¿dónde pone el límite?

-En lo yo no me sienta a gusto, siempre voy a subir cosas que me apetezcan. Tan simple como eso.

-¿Cuánto le preocupa su imagen? ¿Cuánto tiempo dedica a cuidarse?

-Pues me preocupo bastante por mi imagen. Siempre me gusta arreglarme bien, estar guapete. Pero tampoco tardo mucho.