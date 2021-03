Cinco años. Es el tiempo que acaba de cumplir la firma Palomo Spain, una marca que comenzó a andar hace media década en el pueblo de Posadas persiguiendo el sueño del cordobés Alejandro Gómez Palomo: llevar la fluidez de género a la ropa masculina.

Cinco años, por tanto, de ritmo frenético de trabajo, de desfiles en las principales pasarelas del mundo: Madrid, Nueva York, París. Tras el parón que ha supuesto la pandemia ("a la moda, como a las personas, nos ha venido bien parar"), Palomo Spain regresa a la capital gala, donde este martes presenta su nueva colección de primavera-verano, la primera prét-á-porter pensada para ser lanzada a la venta on line. Lo hará, como mandan estos tiempos que corren, a través de una fashion film producida por Shine Iberia, que puede visionarse en el enlace anterior.

-¿Cómo ha sido el rodaje de esta 'fashion film' que hoy se presenta, a partir de las diez de la mañana, en la plataforma digital de 'Paris Fashion Week' y en @palomospain?

-La hemos rodado en Gemasolar, una planta de energía termosolar única situada en la sevillana Fuentes de Andalucía, cerca de Écija. Por su planta circular, que parece un gran sol, se convierte en un lugar súper enigmático y novedoso, lo que remarca la idea de que nuestra marca se ha renovado. Allí la energía se renueva por sí misma, como hemos hecho nosotros también. Siguiendo todos los protocolos de seguridad de ahora, hemos colaborado con la firma Dyson, usando para los peinados el secador Dyson Supersonic –que por cierto también cumple cinco años– y la plancha inalámbrica Corrale. También con varios dispositivos Dyson Pure Hot+Cool hemos reforzado y garantizado las medidas sanitarias purificando el aire.

-Acaban de celebrar su cumpleaños, el quinto. ¿Se han quedado con las ganas de un desfile presencial, además, para festejar este aniversario?

-Bueno, las circunstancias han cambiado drásticamnente, así que nos hemos olvidado por el momento de los desfiles físicos, aunque para nosotros no ha sido dramático porque precisamente estamos en un momento de aires renovadores. La moda también necesitaba, en general, parar para volver a su esencia; un parón del ritmo agotador de los desfiles...

"Ahora estamos más pendientes todos de los clientes, que son los que cuentan"

-Una esencia y una demanda de sostenibilidad ahora que no casan con el ritmo de antes, ¿no?

-Exacto. Cada marca, cada casa, está marcando ahora su propio ritmo. Antes no era ni mental ni económicamente sostenible o factible. No andar pendiente tanto del contexto industrial, sino de los clientes, que al fin y al cabo son los que hacen que una firma sobreviva o no (...) En cuanto a la celebración del aniversario, no hay nada planeado porque no se puede saber cómo estaremos dentro de unos meses... A ver si es posible juntarnos y organizar una fiesta en septiembre, ojalá.

-¿Cómo es 'Nuevo día', su colección?

-Nos hemos olvidado de todo lo anterior y hemos partido de cero. Es agradable, cercana, joven, fresca, positiva, luminosa... La que sacamos este mes de marzo es la primera cápsula, que sale a la venta en nuestra web ya. Cada mes, abril, mayo y junio, lanzaremos una nueva cápsula.

-¿En qué se ha inspirado?

-En el movimiento pacifista y la estética hippie de los años 60 y 70. Hemos establecido un paralelismo entre el hastío y la disconformidad actual con la respuesta de las generaciones más jóvenes tras la guerra fría y los conflictos en Vietnam, que aceleraron un cambio profundo en la actitud y el diálogo de los jóvenes, muy implicados en encontrar una manera sostenible de vivir.

-Libertad, comodidad y belleza como premisas.

-Así es. Nuestra sastrería versátil de siempre, unida a piezas tan agradecidas como vestidos vaporosos, pantalones palazzo, variantes slim-fit con cuidados detalles en sticthingo, camisas y tops con trasparencias y delicados trabajos acabados con cintas. La superposición de tejidos destaca en los vestidos, funcionando la primera capa como una segunda piel. Estampados florales, punto, plumas, sombreros sixties, cuentas de cristal, y elementos de Swarovski.

-Adelantan este martes también su segunda colección de gafas para Mó de Multiópticas.

-Sí, dos gafas de vista y tres de sol. Respiran también aires de finales de los 60 y principios de los 70.