¿Qué piensa Inmaculada Casal de la detención del sobrino de su pareja?

La detención de Antonio Tejado por su presunta vinculación con una banda de ladrones ha conmocionado a la ciudad de Sevilla. Esta banda estaría detrás de varios robos perpetrados en casas de famosos, entre los que figura uno cometido en la vivienda de su tía, María del Monte. El arresto del excolaborador televisivo por parte de la Guardia Civil se produjo el pasado viernes junto a otras siete personas relacionadas con los robos en la zona del Aljarafe sevillano.

La detención ha sentado como un jarro de agua fría para María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal. El periodista Omar Suárez ha dado la última hora en Fiesta del estado anímico de la cantante. “María lo está pasando fatal, para ella es una auténtica tragedia porque quiere mucho a su sobrino y, de confirmarse eso que se está hablando, que tenga que ver con el robo, sería muy duro para ella”, ha destacado.

La cantante y presentadora ha hablado para los medios haciendo alusión a la presunción de inocencia y a su confianza en la justicia. “Nosotros, hace unos cinco meses y poco, pasamos el peor día de nuestras vidas, o uno de los peores. Y ahora tenemos confianza en la justicia. Hay que creer en la presunción de inocencia. Estamos esperando a que la justicia se pronuncie. Yo no soy quién para sospechar de nada. No he sospechado ni sospecho de nadie. No hay que ser Séneca, si queréis saber cómo estoy, poneros en mi lugar. Obviamente, no es un buen momento”, ha comentado.

Por su parte, Inmaculada Casal, la compañera de vida de María del Monte, ha roto su silencio en el programa Andalucía de tarde, de Canal Sur. La periodista, sin culpar directamente a Antonio Tejado, ha ofrecido un relato diferente al de la cantante. “Los investigadores nos dijeron desde el primer momento que era alguien con información privilegiada. Hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas, pero vamos a intentar que no sea imposible. Estoy mal, muy mal. Llevamos cinco meses con el susto en el cuerpo. Hemos pasado una experiencia horrorosa que no le deseo a nadie, la peor de toda mi vida”, ha confesado.

La periodista, que siempre ha optado por mantener su vida privada en un segundo plano, se ha referido al dolor que han soportado durante los últimos meses. “Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio. Queremos saber toda la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas, mejor. Hasta ahora lo que sabemos es que hay ocho detenidos, que ha habido once registros y que están en calabozo a la espera de lo que diga el juez. Los que entraron sabían a dónde iban. Se han llevado lo de toda una vida, lo sentimental, las cosas de tu madre, las cosas que te vas comprando con los años, joyas… Ha sido una experiencia traumática y nos va a costar sobreponernos”, ha zanjado.