Las supuestas infidelidades de Marta Pombo se convierten en virales

Marta es la mediana de las hermanas Pombo y una de las más divertidas. De hecho, es habitual que muestre su sentido del humor en redes sociales y por ello comienza a ser conocida tanto como María, la primera influencer de la familia. Aunque el feliz momento que atraviesa cuando quedan apenas unas semanas para que pase por el altar con su novio, Luis Giménez, con el que sale desde hace siete años, se ha visto empañado por los rumores de una supuesta infidelidad de ella. Tanto es así que la polémica se ha hecho viral y Marta no ha tenido más remedio que salir al paso de las acusaciones.

"Están circulando unas fotos de un chico que se parece a Luis con otra chica, pero el chico no es Luis", aclara. Además, explica en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 320.000 seguidores, que está segura que no es él por sus tatuajes. "Todos tenemos nuestros problemas y aunque seamos personajes públicos, también se hace daño, no todo compensa. Aunque exponga mi vida, no compensa", añade. Hasta tal punto llega su malestar que Marta ha insultado en las redes a las supuestas chicas que dicen haber intimado con su pareja. "Sois unas paletas comesalchichas", les ha dedicado, entre otras lindeces.

Marta Pombo y Luis Giménez anunciaron su boda el pasado 21 de octubre de 2018 a través de las redes. Luis, que es el encargado de editar los vídeos que María Pombo sube en su canal de YouTube, grabó el momento de la pedida, que no dudaron en compartir en las redes.