Protagonistas de 2019

El debut de la Princesa de Asturias en los premios que tienen su nombre ha sido un punto de inflexión este año en la Familia Real Española y, probablemente, el acto más importante de este 2019. Pero ha habido más: la boda de Rafa Nadal; la relación de Malú y Albert Rivera, con embarazo incluido; Antonio Banderas cumpliendo su sueño en su Málaga natal, y cómo no, el triunfo indiscutible de Rosalía. Hacemos un repaso a lo que ha deparado este año la prensa del corazón.

LEONOR DE BORBÓNA sus 14 años a Leonor de Borbón y Ortiz le ha tocado empezar a ejercer el papel que le tienen reservado como heredera de la Corona con un mayor número de apariciones públicas y presencia en actos oficiales a lo largo de este año. La primogénita de Felipe VI debutó en octubre en los premios Princesa de Asturias. En el Teatro Campoamor de Oviedo pronunció su primer discurso con la seguridad de quien sabe que no es sólo una adolescente que estudia tercero de la ESO y que se prepara para ser Reina de España. A ese estreno siguió el de los Premios Princesa de Girona, título que también ostenta, con un discurso de cuatro minutos, más de la mitad en catalán, mientras en las calles continuaban las protestas independentistas por la sentencia el procés. Su padre, el Rey, habla por ella: "Se está preparando con enorme afán y responsabilidad, con unos padres que le transmiten cariño, exigencia y sentido de la responsabilidad para ese futuro que para ella va a ser de servicio permanente a España".

ALBERT RIVERACreador, artífice, impulsor e imagen indiscutible de un partido que nació con vocación de pactar a la izquierda y a la derecha y que representaba parte de aquella nueva política ya no tan nueva, Albert Rivera ha puesto fin en 2019 a una frenética carrera política que ha terminado con un estrepitoso descalabro en las urnas. Rivera ha asumido su fracaso y ha entendido que ahora para su partido era más un problema que una solución, sobre todo después de asistir a la fuga de los votantes que no entendieron la utilidad de negar la mano al PSOE y otros muchos a quienes les pareció más efectivo el discurso de Vox contra el independentismo. A sus 40 años este abogado de profesión ha abandonado la presidencia de Ciudadanos, su escaño del Congreso y la vida política para dar lo mejor de sí en otro ámbito, el personal, y ser, según sus propias palabras, “mejor hijo, mejor padre y mejor pareja”. Con su actual compañera, la cantante Malu, espera su segundo hijo, el primero para ella, tras un año de discretísima relación. Con un chupete y un "ahora sí", la pareja anunció a principios de mes que iban a ser padres en uno de los post de Instagram más comentados este año.

ANTONIO BANDERASElegido el 'personaje más influyente del año' por la revista Vanity Fair, el actor malagueño admite que éste ha sido uno de sus años más dulces, plagado de reconocimientos y muchos de la mano de su viejo amigo Pedro Almodóvar y Dolor y Gloria, la película que después de tres décadas de trabajo en Hollywood le ha llevado a las puertas de los Oscar. Con 59 años, Banderas despide 2019 viendo cumplido también un sueño personal, convertirse en el mecenas cultural de su Málaga natal; de hecho, su musical A Chorus Line, el primer espectáculo en su recien inaugurado Teatro del Soho de la capital malagueña, ha brillado casi tanto como el espectacular alumbrado navideño de la ciudad. Con Nicole Kimpel su amor va viento en popa tras cinco años de relación. 20 años más joven que él, holandesa y de profesión agente inmobiliaria de lujo, como reconoce el intérprete, se “complementan” muy bien en una etapa de su vida en que lo que quiere es "una persona que supiera entender la vorágine en la que me muevo, que la aceptara y que me ayudase (...)"

RAFA NADALEl mallorquín ha cerrado el año con el trofeo de la ATP que le acredita por quinta vez en su carrera como número 1 del tenis mundial. Este premio se suma a otros cinco, lo que no es fácil, ya de de ser centenario en galardones solo pueden presumir otros grandes como John McEnroe, Jimmy Connors o Roger Federer. Una temporada "muy emocionante", en palabras del de Manacor, de 33 años, quien no olvidará este 2019 tampoco en lo personal, ya que ha sido el año que ha dado el 'sí quiero' a su novia desde hace 14 años, Mery (Xisca) Perelló. La pareja logró el pasado 19 de octubre hacer realidad su boda soñada: en la intimidad y junto a sus más allegados.

ROSALÍAEs difícil encontrar un adjetivo que no se haya gastado ya para hablar de esta barcelonesa de 26 años. El terremoto Rosalía ("La Rhianna del flamenco", según el New York Times, o "The flamenco pop star" para The Guardian) se ha convertido en un fenómeno global de masas este 2019, el año en el que la industria musical se ha rendido a sus pies y ha logrado entrar en un selecto club de divas, en el que la comparan con Beyoncé o Madonna. Los MTV Music Award, los Grammy Latinos, la nominación para los próximos Grammy de Estados Unidos como mejor nueva artista, grandes actuaciones en los escenarios más importantes del mundo, su estilo difícil de clasificar, un estilismo imposible y sus uñas infinitas... Todos son excesos alrededor de esta catalana que derrocha éxito y pasión en lo que toca. Atreverse a definir su música ya es otra cosa: flamenca, urbana, intimista, reguetón, rap, trap o ¿todo junto?. Simplemente, Tra, tra.