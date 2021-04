Rocío Carrasco se sentó la noche del miércoles en Telecinco para hacer un alto en el documental en el que narra su vida para responder algunas de las preguntas que han surgido desde que se estrenó. Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera se encargaron de recibir en plató a la hija de Rocío Jurado, que regresaba a la televisión tras diez años para hablar por primera vez de su vida.

Rocío Carrasco, emocionadísima tras la actuación de @BlasCanto. No le salen las palabras #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/iBEcxAjAsL — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021

Blas Cantó, representante de España en el próximo festival de Eurovisión, recibió a una emocionada Rocío Carrasco en plató tras interpretar la canción Como alas al viento, de Rocío Jurado y le susurró un "Yo sí te creo", que ella agradeció entre lágrimas.

Vestida con un traje azul klein y con el rompedor peinado que luce desde hace tiempo, con un lado de la cabeza rapado al cero y su larga melena rizada suelta, entró en el plató visiblemente nerviosa. La entrevista comenzó con las imágenes de su hija Rocío Flores de hace apenas unos días en El programa de Ana Rosa, donde colabora desde hace poco, rogando a su madre que le cogiese el teléfono. "Mamá, llámanos, a tus hijos no te los ha arrancado nadie", le rogó el pasado viernes.

Rocío Carrasco confirmó que su hija la había llamado en tres ocasiones en los últimos días y anteriormente el 3 de diciembre del 2020, pero desmintió que lo haya hecho antes y negó rotundamente que le haya contestado en alguna ocasión "No vuelvas a llamar aquí, no soy tu madre", como ella aseguró hace tiempo.

Sobre los motivos por los que no le coge el teléfono ni mantiene relación alguna con sus dos hijos, Rocío Carrasco explicó que "no estoy preparada para eso, sé que ella tampoco, sé que las condiciones no son las idóneas y que todo lo que gira en torno no es ambiente idóneo". Ella considera que tiene que pasar más tiempo y que lleva años trabajando para ello de la mano de "terapia y fármacos" y que el equipo médico que la lleva desde hace años por el "síndrome ansioso depresivo moderado y grave cronificado en el tiempo", le desaconsejó por el momento responder a esas llamadas. "No quiero volver a tener vómitos, a lo de antes… me ha costado mucho", confesó en la entrevista, temiendo volver a pasar por momentos como su intento de suicidio. "Tengo detrás un equipo de profesionales que me dice que no haga eso porque puedo volver al principio de todo. A la casilla de salida", relató.

La agresión de Rocío Flores a su madre

Rocío Carrasco habló por primera vez y previa a la emisión del capítulo en el que se aborda, de la agresión que sufrió por parte de su hija hace casi diez años, y que terminó con la menor, que por aquel entonces tenía 15 años, condenada por un juez por malos tratos continuados a su madre. Como ya se publicó hace un año, cuando Rocío Flores participaba en el reality Supervivientes, los hechos ocurrieron el 27 de julio del 2012 y la discusión comenzó por una nectarina.

Rociito aseguró que ella nunca denunció ni denunciaría a su hija: "nunca podría denunciar a mi hija, es lo más maravilloso que me ha pasado", pero que al tener que acudir al hospital, la Fiscalía actuó de oficio y por eso fue condenada. "Aquella mañana Rocío me agredió, pero no era ella la que me pagaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable", manifestó.

Tras ese episodio, la menor abandonó el domicilio y se subió en el coche del chófer y desde allí hizo una llamada a su padre. "Mi hija me pega, se monta en un coche que yo lo tenía puesto para que la llevase al cursillo de verano y según se sube saca un móvil, descuelga el teléfono y habla con su padre. No voy a decir lo que dijo...", dijo primero, para finalmente revelar esa conversación. Rocío Carrasco reveló que conoce lo que le dijo por el testimonio de ese trabajador. "Sé por el chófer, que tuvo que declarar, que mi hija cogió su móvil y llamó a su padre y le dijo: 'Papá, ya está hecho'", aseguró. "La paliza de mi hija es la obra maestra de Antonio David", afirmó la hija de Rocío Jurado. Eso sí, pidió que no ataquen a su primogénita. "No la ataquen a ella. Ella no tiene la culpa. La culpa la tiene otra persona que es el responsable que ella actuara de esa forma", añadió. Por el momento Rocío Flores guarda silencio.

La histórica intervención de Fidel Albiac en directo

La noche contó con varias intervenciones de apoyo a Rocío Carrasco, pero la más importante fue la de su actual marido, Fidel Albiac, en una videollamada histórica, ya que ha intervenido en televisión en contadas ocasiones. "Me produce tanto daño y dolor verla y volver a escuchar, repetir tantas veces e incluso tener que justificarse…", decía Fidel Albiac, quien reconocía que no estaba viendo el programa.

"Me han puesto como 300 millones de trapos desde el minuto cero", decía de todo lo que se ha dicho de él en los últimos 20 años. Rocío explicó que "eso es lo que ha sembrado la otra persona, todo lo que me ha hecho a mí, se ha plasmado públicamente que lo hace él, es otra parte del maltrato que él está ejerciendo. Cualquier persona que estuviera a mi lado, y a él le ha tocado porque estaba a mi lado y no se iba ni muerto".

"Tengo quince sentencias ganadas en el Supremo que no me han valido de nada porque me siguen dado hostias hasta en el carnet de identidad", aseguró Albiac. La pareja de Rociito mantuvo un enfrentamiento en plató con María Patiño, a la que le dijo: "Es cierto que me la desestiman pero todo lo que se dice no es real, te dan la razón porque se supone que pones todos los medios para conseguir la verdad aunque no la consigues, es la diferencia entre verdad y veracidad. No diste ni una". Patiño se defendió: "Sigo diciendo que la información es absolutamente veraz, que pude llevar a testigos que certificaron, que mi información no estaba basada en cosas absurdas".

El que tuvo con Fidel Albiac no fue el único enfrentamiento que María Patiño tuvo durante la noche. Rocío Carrasco también le recriminó que no contase que ella le relató hace 20 años el episodio de la ventana. "¿Por qué tú, cuando esa persona (Antonio David) os contó que el episodio de la ventana era mentira porque había rejas, no dijiste que yo te lo había contado a ti 20 años antes?", le reprochó. Patiño aseguró que en aquel momento ellas no se "llevaban bien", pero "no tenían ningún problema personal". "Yo no he tenido ninguna guerra con nadie, porque para que haya una guerra tienen que atacar dos", sentenció Carrasco.

Rocío Carrasco a Alessandro Lequio: "Perro no come perro"

Uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando Rocío Carrasco vio las declaraciones que en las últimas semanas había hecho Alessandro Lequio de ella. "Rocío Carrasco no estaba silenciada, siempre hablaba por detrás", decía Lequio. "Con la actitud que ha tenido conmigo creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. Creo que no se ha parado ni siquiera a ver ni una frase que yo haya dicho, creo que no ha entendido nada pero tampoco me extraña...", respondía muy seria.

-Rocío Carrasco: “Lequio defiende a Antonio David porque es muy parecido a el” #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/vAswd10PYI — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 21, 2021

"Porque perro no come perro", continuaba, equiparando a su ex, Antonio David Flores, a Alessandro Lequio. "Al final si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, al final me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser", terminaba. Tras responder esto, se ha viralizado en las redes sociales un extracto de una entrevista en Tómbola a Alessandro Lequio hace décadas, en la que reconocía que había dado "algún bofetón" a alguna mujer.

La hija de Rocío Jurado también respondió a Rosa Benito, que en las últimas semanas ha sido muy crítica con ella, asegurando que algunas de sus afirmaciones eran mentira. "No voy a entrar en desmentir cosas que son absurdas", decía Carrasco. En plató repasó todo lo que Benito ha dicho de ella, con afirmaciones como: "No me busques, que me vais a encontrar", o "¡No se quedó ni una sola noche! ¡Pero ni una! Yo soy la que hago las noches junto a Lourdes".

"¿Tengo que contestar a esto?", preguntaba Carrasco. "Con lo que ella ha sufrido con todo lo mío, con todo lo que ha visto sufrir a mi madre y con todo lo que ella me ha visto sufrir a mí…Me da pena porque no tiene con qué agarrarse", aseguró afirmando que sentía pena por lo que sucedía.

Rocío Carrasco también contó en plató con el apoyo de varias amigas, entre ellas Yolanda Ramos y Sandra Barneda. "A nosotras no nos han dejado ser, y me cago en su madre. A mí nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralmente. Yo no me veo a mí misma y no te creí cuando me dijiste lo de la agresión de tu hija, que hoy has contado aquí", reconoció la actriz y presentadora. "A mí me han hecho creer que yo también exageraba. Yo también he sido maltratada. A muchas no nos han tirado de los pelos, pero no nos han dejado ser. Y contar esto es lo mejor que puedo hacer por ti, porque yo no sé si tus amigos hemos estado a la altura", añadió.