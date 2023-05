Las dolorosas razones por las que Vanesa Romero ha tenido que romper con Santi Burgoa

Vanesa Romero y Santi Burgoa ya no están juntos. La noticia de la ruptura ha sido desvelada por el programa Fiesta de Telecinco. “Es una ruptura muy reciente, rompieron el martes. Es una ruptura que era definitiva. Cuando ayer me entero de la noticia y lo comunico a la dirección del programa ellos llaman a las partes implicadas. Yo ya tenía claro que una de las partes implicadas lo iba a negar”, ha contado la periodista Mónika Vergara. El presentador, contactado por el programa para conocer su versión de los hechos, ha negado dicha información.

La periodista ha aclarado que el periodista ha acudido a la casa de la actriz tras recibir la llamada de la dirección del programa. “Lo que haya sucedido ahí o en qué hayan quedado no lo sé, pero después de ponerle en alerta acudió a casa de Vanesa”.

Al parecer, la actriz de La que se avecina ha sido la que ha decidido poner el punto y final a la relación. Entre las razones de la ruptura no se encuentra la existencia de una tercera persona. “Los motivos no son una tercera persona, ni un tema de dinero ni un tema grave. Es un tema de incompatibilidad de futuro y de caracteres. La ruptura es muy reciente y hay una parte de esta información que no estoy autorizada a contar. Ellos están en Madrid, pero están porque están”, ha explicado.

La pareja ha optado siempre por mantener un perfil discreto y alejado de los focos. Hace dos meses posaron juntos para los medios en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Aquella aparición fue toda una declaración de intenciones que confirmaba su noviazgo.