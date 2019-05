Sara Carbonero asistió al evento que se celebró en el Hotel Destino para presentar en Ibiza la nueva colección de Calzedonia, marca de la que es imagen. La periodista de Deportes Cuatro reapareció en público. Con una gran sonrisa y palabras tranquilizadoras, Sara expresó sus ganas de seguir trabajando y de no dejar que el miedo sea el protagonista de su vida. Además, la mujer de Iker Casillas coincidió en este acto con la actriz Paula Echevarría, a la que se mostró muy cercana.

La presentadora respondió muy tranquila a las múltiples preguntas sobre el estado de Iker y sobre los planes futuros. Además quiso recalcar que quería mandar un mensaje de normalidad. "Tenía este compromiso hace un montón de tiempo. Yo sentía que tenía que estar aquí y él es el primero que me ha animado a venir", con estas palabras Carbonero ha mandado un mensaje tranquilizador."Lo peor que podemos hacer en la vida es coger miedo. Es verdad que estas cosas sirven para relativizar y no enfadarse por tonterías. Un día estás aquí y al días siguiente no". Así de claro ha expresado la influencer sus ganas de seguir trabajando y disfrutando de la familia, después del susto que puso en riesgo la vida de Iker Casillas.

La semana pasada Iker Casillas, uno de los futbolistas más queridos de nuestro país, abandonaba el hospital en Oporto tras haber sufrido un infarto. El portero mandó un mensaje de agradecimiento y demostró que la recuperación iba en buen camino.

"Iker está en casa muy relajado, recibiendo un montón de visitas. Ahora está asimilando lo que le pasó. Le han dicho que va poder hacer una vida cien por cien normal". La periodista habló con cariño del estado de salud Iker que, tal y como había manifestado el propio deportista hace unos días en las redes sociales, está estable y tranquilo, recuperándose en casa rodeado de la gente que más le quiere. Lo que no ha avanzado su esposa, porque aún es pronto, es cuándo retomará su carrera deportiva.