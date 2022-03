¿Va Isabel Pantoja a desheredar a sus hijos?

Isabel Pantoja podría haber acudido a un notario de Medina Sidonia para cambiar su testamento a fin de desheredar a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi. La noticia, de la que luego se han hecho eco numerosos medios, la ha dado Gema López en Sálvame, aunque otros periodistas, como Beatriz Cortázar, lo desmintieron categóricamente después en la emisora esRadio, en concreto en Es la mañana de Federico, el programa de Federico Jiménez Losantos, y también en El programa de Ana Rosa.

La supuesta decisión de Isabel Pantoja, según la versión de Gema López, podría pararse si Kiko pide disculpas a su madre aunque, en el caso de formalizarse la modificación del testamento, tendría que hacerlo también ante notario. "... Va a alegar maltrato psicológico por parte de sus hijos, además de injurias graves y continuadas, con publicidad además, porque se han producido en televisión", explicaba la colaboradora de Telecinco.

Cortázar, por su parte, ha desmentido a Gema López y asegura que su información procede de "fuentes directas, directísimas, de Isabel Pantoja, que no es verdad". Con un juicio por una denuncia de insolvencia punible pendiente de sentencia aún -por el que podían caerle hasta tres años de cárcel, más aún con sus antecedentes-, no es probable que la tonadillera haya emprendido otro proceso legal paralelo. En cuanto a su hijo Kiko, desde luego, podría tener motivos para querer desheredarle, pero por lo que respecta a su hija Chabelita, pese a que no tiene demasiada relación con ella, la resolución de dejarla sin nada tras su fallecimiento parece más improbable.

"Sería lógico lo de su hijo mayor, pero no es verdad que hoy por hoy haya hecho movimientos para deseheredarlos", afirma Beatriz Cortázar en referencia a los gravísimos delitos con los que Kiko Rivera acusó a su madre en La herencia envenenada, hace ahora algo más de un año. Es más, en el espacio de Losantos se ha apuntado incluso a la procedencia de esta falsa información dada por Gema López: Kiko Rivera, al que podría beneficiar la noticia a la hora de hacer más exclusivas en revistas.

En el caso de que esto fuera cierto, otro beneficiado por esta paso dado por la cantante sería su hermano, Agustín, quien quedaría como heredero universal de Pantoja.