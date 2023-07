La tragedia familiar que ha sacudido a Robert de Niro

Leandro de Niro Rodríguez, nieto de 19 años del afamado actor Robert de Niro, ha muerto por causas que no han trascendido a la luz pública. Drena de Niro, la madre de Leandro, ha sido la encargada de anunciar la terrible pérdida a través de su cuenta de Instagram. Leandro, al igual que su madre y su abuelo, se dedicaba a la interpretación y había participado en Ha nacido una estrella y Cabaret, entre otros proyectos.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo que sentí desde el momento en el que te tuve en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que he sentido puro y real en mi vida. Desearía que estuvieras aquí conmigo. No sé cómo voy a vivir sin ti. Pero intentará seguir adelante y continuar difundiendo el amor y la luz que me diste al ser tu madre”, comenzaba escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Fuiste tan profundamente amado y apreciado y habría deseado que ese amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi pequeño. Lo siento mucho, Carlos Mare. Descansa en paz en el paraíso eterno, mi niño”, ha concluido con una mención a Carlos Mare, el padre de Leandro. Descanse en paz.