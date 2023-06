El vía crucis de Alba Silva, esposa de Sergio Rico, que poco a poco ve la luz

Alba Silva ha hecho del hospital Virgen del Rocío de Sevilla su segunda casa. La mujer de Sergio Rico está siendo su principal apoyo en este difícil trance que le ha tocado vivir y del que se recupera poco a poco. Gracias a ella hemos conocido la evolución médica del portero del PSG. Alba siempre ha sido la primera puerta a la que han llamado los medios para saber cómo se encuentra el futbolista sevillano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

En su última aparición pública ante los medios su rostro ya delataba cierta mejoría. Aunque la emoción le embarga, la influencer siempre ha mostrado su mejor cara delante de la prensa. “Ahí seguimos, dando pasitos para delante, la verdad es que ya vemos la luz un poco más”. La esposa del portero ha reconocido que a Sergio le han retirado la sedación. Una de las mejores noticias que podía transmitir. “Sí, poco a poco va y yo sabía desde el principio que iba a salir para delante porque es un campeón”, ha dicho a las puertas del centro hospitalario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

Alba, a la que definen como una chica normal, cariñosa y muy familiar, no ha estado sola todo este tiempo. “Ella es como un ángel, es la luz de la familia, aprovecha cada ocasión para viajar desde París y estar con los suyos”, comentan desde la familia. Además existe un pacto entre las familias para que no den información de Sergio. Y es que la poca información que se conoce ha sido la trasladada en primera persona por Alba, que ha ejercido de portavoz de la familia.

El destino ha querido que Alba haya pasado un inesperado aniversario de bodas. La pareja se dio el sí quiero el 11 de junio de 2022 en la parroquia de Santa Ana de Triana. A la tercera fue la vencida, ya que el enlace tuvo que suspenderse hasta en dos ocasiones por la pandemia. Hace unos días la influencer lanzaba un emotivo mensaje a través de las redes sociales recordando el primer aniversario de su matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

“Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos. Siempre recuerdo esa mirada de complicidad, era el momento que soñábamos desde que nos conocimos, porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida. Nunca jamás había conocido a alguien con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca. Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea”, comenzaba.

Alba recordaba a su marido todo lo que les queda por vivir juntos. “Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todos los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor… Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que solo tú me sabes dar”, continuaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Rico Gonzalez (@sergioricogonzalez1)

Por último, la periodista prometía que a partir de ahora iban a celebrar todos los días que estén juntos. “No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo mi Serg. Siempre fuertes”, terminaba su conmovedor mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

Alba Silva, de 30 años, es licenciada en Periodismo y una apasionada del mundo influencer y la generación de contenido. Pertenece a una conocida familia de Sevilla. Alba es una enamorada de su tierra y aunque reside en París por motivos laborales de su marido, regresa a Sevilla cada vez que puede para disfrutar de las fiestas y la compañía de su familia. Ella es la menor de tres hermanas. Rocío Silva es cantante y Macarena Silva abogada e influencer.